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Через ремонт дороги поблизу Луцька частково обмежили рух транспорту

Через ремонт дороги поблизу Луцька частково обмежили рух транспорту
На ділянці дороги Княгининок-Жидичин укладають фінішний шар асфальту.

Про це інформує пресслужба Служби автомобільних доріг у Волинській області.

Так, у Княгининку на об’єкті поточного середнього ремонту автошляху М-19 Доманово (на м.Брест) – Ковель – Чернівці – Тереблече (на м.Бухарест) км 140+850 – км 147+050 підрядне підприємство ТзОВ "Луцькавтодор-Сервіс" розпочало завершальний етап робіт з відновлення дорожнього одягу – влаштування 5-сантиметрового верхнього шару зі щебенево-мастикової асфальтобетонної суміші.

Під час проведення ремонтних робіт проїзд транспорту ділянкою Княгининок-Жидичин частково обмежують і він здійснюється в реверсному режимі почергово однією зі смуг руху. Частково обмежили рух транспорту і на ділянці Озерце-Прилуцьке, де також проходить ремонт.

Служба автомобільних доріг у Волинській області закликає водіїв бути обережними та уважними в місцях проведення ремонтних робіт на автошляхах і неухильно дотримуватись правил дорожнього руху.

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Теги: ремонт, траса, Волинь
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