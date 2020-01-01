Підрозділ міграційної служби у Любешеві тимчасово не працюватиме
Сьогодні, 10:55
У зв’язку з різким спалахом захворюваності на СOVID-19 на території Любешева структурний підрозділ міграційної служби, який розташований у селищі, призупиняє роботу до 13 червня.
Про це йдеться на офіційній сторінці Міграційної служби Волинської області у facebook.
Також зауважують, що сервіс "Електронна черга" не працюватиме. Для отримання адміністративних послуг мешканців просять звертатися у найближчі підрозділи:
- Маневичі вул. Комарова, 29;
- Камінь-Каширський вул. Шевченка, 8.
А для вирішення нагальних питань за телефоном гарячої лінії: 0332-74-00-38.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це йдеться на офіційній сторінці Міграційної служби Волинської області у facebook.
Також зауважують, що сервіс "Електронна черга" не працюватиме. Для отримання адміністративних послуг мешканців просять звертатися у найближчі підрозділи:
- Маневичі вул. Комарова, 29;
- Камінь-Каширський вул. Шевченка, 8.
А для вирішення нагальних питань за телефоном гарячої лінії: 0332-74-00-38.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
В Україні проводитимуть культурні заходи і відкриють бази відпочинку, на Волині – ні
Сьогодні, 11:19
На Волині звів рахунки з життям чоловік
Сьогодні, 11:02
Підрозділ міграційної служби у Любешеві тимчасово не працюватиме
Сьогодні, 10:55
В Одесі обвалився 4-поверховий житловий будинок. ФОТО
Сьогодні, 10:41