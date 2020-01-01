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Підрозділ міграційної служби у Любешеві тимчасово не працюватиме

Підрозділ міграційної служби у Любешеві тимчасово не працюватиме
У зв’язку з різким спалахом захворюваності на СOVID-19 на території Любешева структурний підрозділ міграційної служби, який розташований у селищі, призупиняє роботу до 13 червня.

Про це йдеться на офіційній сторінці Міграційної служби Волинської області у facebook.

Також зауважують, що сервіс "Електронна черга" не працюватиме. Для отримання адміністративних послуг мешканців просять звертатися у найближчі підрозділи:

- Маневичі вул. Комарова, 29;

- Камінь-Каширський вул. Шевченка, 8.

А для вирішення нагальних питань за телефоном гарячої лінії: 0332-74-00-38.

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Теги: міграційна служба, Любешів
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