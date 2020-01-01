Підрозділ міграційної служби у Любешеві тимчасово не працюватиме





Про це йдеться на офіційній сторінці Міграційної служби Волинської області у facebook.



Також зауважують, що сервіс "Електронна черга" не працюватиме. Для отримання адміністративних послуг мешканців просять звертатися у найближчі підрозділи:



- Маневичі вул. Комарова, 29;



- Камінь-Каширський вул. Шевченка, 8.



А для вирішення нагальних питань за телефоном гарячої лінії: 0332-74-00-38.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У зв’язку з різким спалахом захворюваності на СOVID-19 на території Любешева структурний підрозділ міграційної служби, який розташований у селищі, призупиняє роботу до 13 червня.Про це йдеться на офіційній сторінці Міграційної служби Волинської області у facebook.Також зауважують, що сервіс "Електронна черга" не працюватиме. Для отримання адміністративних послуг мешканців просять звертатися у найближчі підрозділи:- Маневичі вул. Комарова, 29;- Камінь-Каширський вул. Шевченка, 8.А для вирішення нагальних питань за телефоном гарячої лінії: 0332-74-00-38.

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