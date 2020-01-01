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На Волині звів рахунки з життям чоловік

На Волині звів рахунки з життям чоловік
У Берестечку наклав на себе руки чоловік.

За попередньою інформацією, 57-річний житель містечка повісився на вхідних дверях свого будинку, - пише газета Волинь-нова.

Про трагічний випадок правоохоронцям близько 19.00 години сповістила донька самогубця. Люди ж кажуть, що він уже кілька років не обминав нагоди випити чарку, засмутившись передчасною смертю дружини.

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Теги: смерть, чоловік, Берестечко
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