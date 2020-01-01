На Волині звів рахунки з життям чоловік





За попередньою інформацією, 57-річний житель містечка повісився на вхідних дверях свого будинку, - пише газета



Про трагічний випадок правоохоронцям близько 19.00 години сповістила донька самогубця. Люди ж кажуть, що він уже кілька років не обминав нагоди випити чарку, засмутившись передчасною смертю дружини.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Берестечку наклав на себе руки чоловік.За попередньою інформацією, 57-річний житель містечка повісився на вхідних дверях свого будинку, - пише газета Волинь-нова Про трагічний випадок правоохоронцям близько 19.00 години сповістила донька самогубця. Люди ж кажуть, що він уже кілька років не обминав нагоди випити чарку, засмутившись передчасною смертю дружини.

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