В Україні проводитимуть культурні заходи і відкриють бази відпочинку, на Волині – ні





Про це йшлося 10 червня під час брифінгу головного санітарного лікаря Віктора Ляшка, пише



"Сьогодні 10 червня і сьогодні черговий етап пом’якшення карантину. Зокрема, дозволяється відкривати заклади культури і проводити культурні заходи. Також дозволяється відкривати заклади, що надають послуги з розміщення, крім дитячих закладів оздоровлення і відпочинку", - зауважив Ляшко.



За словами Ляшка, щодо роботи дитячих таборів і санаторіїв буде окреме засідання уряду і селекторна нарада 10 червня.



Головний санлікар наголосив, що культурні заходи можуть відбуватися за кількох умов:



температурний скриніг на вході для всіх,

обробка рук на вході антисептиком;

заборона фанзон та інших скупчень людей, які не дозволять дотримуватися соціальної дистанції;

контроль квитків на вході повинен за можливості проходити через сканування штрих-кодів;

у приміщенні і на відкритому повітрі має перебувати одна особа на 5 м загального приміщення або огородженої території;

відвідувачі повинні бути у захисних масках;

якщо відвідувачів будуть розміщувати на сидячих місцях, то відстань між ними має бути 1,5 м і по обидва боки від них, а також попереду та позаду не має бути інших відвідувачів.



Роботу закладів з розміщення дозволяють за таких умов:



онлайн реєстрація;

при можливості харчування в номерах або на відкритих терасах (у випадку, якщо харчування відбувається у приміщенні, то необхідно, щоб відстань між столами була 1,5 м і за кожним столом сиділи не більше 4 осіб).



Головний санлікар повідомив, що наразі не всі області можуть перейти до чергового етапу пом’якшення карантину – лише ті, які досягли епідеміологічних критеріїв, визначених постановою уряду про запровадження адаптивного карантину. Зокрема через невідповідність показнику інцидентності 12 осіб на 100 тисяч населення не можуть перейти до послаблення карантину:



місто Київ,

Волинська область,

Житомирська область,

Закарпатська область,

Львівська область,

Рівненська область,

Чернівецька область.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 10 червня в Україні розпочався черговий етап пом’якшення карантину, під час якого дозволили проводити культурні заходи та працювати готелям.Про це йшлося 10 червня під час брифінгу головного санітарного лікаря, пише Українська правда "Сьогодні 10 червня і сьогодні черговий етап пом’якшення карантину. Зокрема, дозволяється відкривати заклади культури і проводити культурні заходи. Також дозволяється відкривати заклади, що надають послуги з розміщення, крім дитячих закладів оздоровлення і відпочинку", - зауважив Ляшко.За словами Ляшка, щодо роботи дитячих таборів і санаторіїв буде окреме засідання уряду і селекторна нарада 10 червня.Головний санлікар наголосив, що культурні заходи можуть відбуватися за кількох умов:температурний скриніг на вході для всіх,обробка рук на вході антисептиком;заборона фанзон та інших скупчень людей, які не дозволять дотримуватися соціальної дистанції;контроль квитків на вході повинен за можливості проходити через сканування штрих-кодів;у приміщенні і на відкритому повітрі має перебувати одна особа на 5 м загального приміщення або огородженої території;відвідувачі повинні бути у захисних масках;якщо відвідувачів будуть розміщувати на сидячих місцях, то відстань між ними має бути 1,5 м і по обидва боки від них, а також попереду та позаду не має бути інших відвідувачів.Роботу закладів з розміщення дозволяють за таких умов:онлайн реєстрація;при можливості харчування в номерах або на відкритих терасах (у випадку, якщо харчування відбувається у приміщенні, то необхідно, щоб відстань між столами була 1,5 м і за кожним столом сиділи не більше 4 осіб).Головний санлікар повідомив, що наразі не всі області можуть перейти до чергового етапу пом’якшення карантину – лише ті, які досягли епідеміологічних критеріїв, визначених постановою уряду про запровадження адаптивного карантину. Зокрема через невідповідність показнику інцидентності 12 осіб на 100 тисяч населення не можуть перейти до послаблення карантину:місто Київ,Житомирська область,Закарпатська область,Львівська область,Рівненська область,Чернівецька область.

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