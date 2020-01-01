Відновили маршрутки з Рівного до Луцька





Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін, - пише



"Організатором перевезення є Міністерство інфраструктури України. Завдання ОДА контролювати режим перевезень. Дозвіл є від Кабміну. Щодо кількості перевезень - 50% від посадкових місць - вони повинні бути збережені" – зазначив Подолін.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міжобласні маршрути «Рівне-Луцьк» та «Рівне-Київ» відновили за сприяння Міністерства інфраструктури України.Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін, - пише ЧаРівне "Організатором перевезення є Міністерство інфраструктури України. Завдання ОДА контролювати режим перевезень. Дозвіл є від Кабміну. Щодо кількості перевезень - 50% від посадкових місць - вони повинні бути збережені" – зазначив Подолін.

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