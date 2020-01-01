Відновили маршрутки з Рівного до Луцька
Сьогодні, 11:57
Міжобласні маршрути «Рівне-Луцьк» та «Рівне-Київ» відновили за сприяння Міністерства інфраструктури України.
Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін, - пише ЧаРівне.
"Організатором перевезення є Міністерство інфраструктури України. Завдання ОДА контролювати режим перевезень. Дозвіл є від Кабміну. Щодо кількості перевезень - 50% від посадкових місць - вони повинні бути збережені" – зазначив Подолін.
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Про це під час брифінгу повідомив перший заступник голови Рівненської ОДА Сергій Подолін, - пише ЧаРівне.
"Організатором перевезення є Міністерство інфраструктури України. Завдання ОДА контролювати режим перевезень. Дозвіл є від Кабміну. Щодо кількості перевезень - 50% від посадкових місць - вони повинні бути збережені" – зазначив Подолін.
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