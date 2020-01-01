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У луцькій лікарні УЗД серця роблять за новою методикою

У луцькій лікарні УЗД серця роблять за новою методикою
У Луцькій міській клінічній лікарні з’явилась нова методика ультразвукового обстеження серця – оцінка деформації міокарда STRAINE з її модифікацією spackle-traking.

Про це йдеться на сторінці медзакладу.

За словами лікаря УЗД Інни Шимонович, ця методика дозволяє оцінити зміни в серцевому м’язі ще на доклінічному етапі, тобто, без симптомів.

"Це дуже важливо для пацієнтів, які хворіють на гіпертонічну хворобу, цукровий діабет, стенокардію, серцеву недостатність. Вона дозволяє відрізнити наслідки міокардиту від кардіоміопатій і вибрати правильну тактику лікування. Дуже важливою є ця методика для пацієнтів, які приймають хіміотерапію при онкологічних захворюваннях. За її допомогою можна стежити за кардіотоксичним впливом препаратів ще при збереженій фракції викиду лівого шлуночка. У пацієнтів з інфарктом міокарда дозволяє віднайти скриті ділянки ішемії, а також оцінити життєдіяльність серцевого м’яза після відновлення кровопостачання постраждалої ділянки. Застосовуючи цю методику можна достовірно оцінювати ефективність лікування серцевих захворювань, а також діагностувати рідкісні захворювання серця, які потребують специфічного лікування", - додає лікар УЗД Інна Шимонович.

Інна Шимонович володіє усіма доступними методиками ультразвукового обстеження серця на сучасному апараті експертного класу PHILIPS Affiniti 70(2019 р.в. США), в тому числі і STRAINE.

"Приємно, що наша лікарня першою впроваджує нову методику в діагностичний процес серцево-судинних захворювань. Отож, запрошуємо до співпраці кардіологів, сімейних лікарів, терапевтів, хіміотерапевтів та усіх зацікавлених", - зауважили у лікарні.

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Теги: луцька лікарня, нова методика, УЗД
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