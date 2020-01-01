У луцькій лікарні УЗД серця роблять за новою методикою

У Луцькій міській клінічній лікарні з’явилась нова методика ультразвукового обстеження серця – оцінка деформації міокарда STRAINE з її модифікацією spackle-traking.Про це йдеться на сторінці медзакладу.За словами лікаря УЗД, ця методика дозволяє оцінити зміни в серцевому м’язі ще на доклінічному етапі, тобто, без симптомів."Це дуже важливо для пацієнтів, які хворіють на гіпертонічну хворобу, цукровий діабет, стенокардію, серцеву недостатність. Вона дозволяє відрізнити наслідки міокардиту від кардіоміопатій і вибрати правильну тактику лікування. Дуже важливою є ця методика для пацієнтів, які приймають хіміотерапію при онкологічних захворюваннях. За її допомогою можна стежити за кардіотоксичним впливом препаратів ще при збереженій фракції викиду лівого шлуночка. У пацієнтів з інфарктом міокарда дозволяє віднайти скриті ділянки ішемії, а також оцінити життєдіяльність серцевого м’яза після відновлення кровопостачання постраждалої ділянки. Застосовуючи цю методику можна достовірно оцінювати ефективність лікування серцевих захворювань, а також діагностувати рідкісні захворювання серця, які потребують специфічного лікування", - додає лікар УЗД Інна Шимонович.Інна Шимонович володіє усіма доступними методиками ультразвукового обстеження серця на сучасному апараті експертного класу PHILIPS Affiniti 70(2019 р.в. США), в тому числі і STRAINE."Приємно, що наша лікарня першою впроваджує нову методику в діагностичний процес серцево-судинних захворювань. Отож, запрошуємо до співпраці кардіологів, сімейних лікарів, терапевтів, хіміотерапевтів та усіх зацікавлених", - зауважили у лікарні.