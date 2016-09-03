На Закарпатті власники ресторану з рушниці стріляли у відвідувачів. ФОТО
Сьогодні, 12:17
У селищі Чинадієво Закарпатської області власники ресторану почали розстрілювати своїх відвідувачів, які відмовились піти додому.
Встановили, що 8 червня, у господарів закладу виникла конфліктна ситуація з трьома відвідувачами, які відмовилися покинути заклад відпочинку після закінчення домовленого часу. Внаслідок чого 29-ти та 53-річні чоловіки застосували зброю відносно своїх клієнтів та заподіяли їм тілесні ушкодження, - пише пресслужба поліції Закарпатської області.
Потерпілими виявилися троє жителів міста Мукачево, віком 31, 33 та 43 роки. Їх доставили до районного медзакладу
Правоохоронці вилучили у фігурантів справи гладкоствольну рушницю, яку направлено експертам для дослідження.
Мешканців Чинадієво поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
За фактом неправомірних дій двох чинадіївців слідчі Мукачівського районного відділення поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство із застосуванням зброї).
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Встановили, що 8 червня, у господарів закладу виникла конфліктна ситуація з трьома відвідувачами, які відмовилися покинути заклад відпочинку після закінчення домовленого часу. Внаслідок чого 29-ти та 53-річні чоловіки застосували зброю відносно своїх клієнтів та заподіяли їм тілесні ушкодження, - пише пресслужба поліції Закарпатської області.
Потерпілими виявилися троє жителів міста Мукачево, віком 31, 33 та 43 роки. Їх доставили до районного медзакладу
Правоохоронці вилучили у фігурантів справи гладкоствольну рушницю, яку направлено експертам для дослідження.
Мешканців Чинадієво поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.
За фактом неправомірних дій двох чинадіївців слідчі Мукачівського районного відділення поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство із застосуванням зброї).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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