На Закарпатті власники ресторану з рушниці стріляли у відвідувачів. ФОТО

У селищі Чинадієво Закарпатської області власники ресторану почали розстрілювати своїх відвідувачів, які відмовились піти додому.Встановили, що 8 червня, у господарів закладу виникла конфліктна ситуація з трьома відвідувачами, які відмовилися покинути заклад відпочинку після закінчення домовленого часу. Внаслідок чого 29-ти та 53-річні чоловіки застосували зброю відносно своїх клієнтів та заподіяли їм тілесні ушкодження, - пише пресслужба поліції Закарпатської області.Потерпілими виявилися троє жителів міста Мукачево, віком 31, 33 та 43 роки. Їх доставили до районного медзакладуПравоохоронці вилучили у фігурантів справи гладкоствольну рушницю, яку направлено експертам для дослідження.Мешканців Чинадієво поліцейські затримали в порядку статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.За фактом неправомірних дій двох чинадіївців слідчі Мукачівського районного відділення поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України (Хуліганство із застосуванням зброї).