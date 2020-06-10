На Волині сталася аварія: один з потерпілих – в комі





Про це з посиланням на очевидців повідомляє видання "



Місцеві жителі розповіли, що сірий автомобіль Volkswagen Sharan рухався у напрямку з Нововолинська на Львівщину на великій швидкості. Ймовірно, не вибравши безпечної швидкості, допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2103 синього кольору, який виїхав на трасу з прилеглої вулиці.



Як повідомив у коментарі начальник Іваничівського відділення поліції підполковник поліції В’ячеслав Мартинюк, автомобіль ВАЗ виїжджав з другорядної дороги на головну, а водій Volkswagen Sharan їхав з Нововолинська у львівському напрямку.



Внаслідок зіткнення два молоді чоловіки – водій та пасажир Volkswagen Sharan госпіталізовані у Нововолинську центральну міську лікарню. Пасажир Volkswagen наразі перебуває у комі.



Водія автомобіля ВАЗ госпіталізували у Іваничівську центральну районну лікарню для надання медичної допомоги.



“На місці події працює слідчо-оперативна група. За результатами огляду місця події будемо мати більш чітку картину і зможемо поінформувати щодо обставин даної дорожньо-транспортної пригоди”, – наголосив начальник Іваничівського відділення поліції.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Сьогодні, 10 червня, приблизно в 11 годині трапилася дорожньо-транспортна пригода на трасі Р-15 Ковель-Жовква у селі Литовеж Іваничівського району.Про це з посиланням на очевидців повідомляє видання " Княжий Град ".Місцеві жителі розповіли, що сірий автомобіль Volkswagen Sharan рухався у напрямку з Нововолинська на Львівщину на великій швидкості. Ймовірно, не вибравши безпечної швидкості, допустив зіткнення з автомобілем ВАЗ-2103 синього кольору, який виїхав на трасу з прилеглої вулиці.Як повідомив у коментарі начальник Іваничівського відділення поліції підполковник поліції, автомобіль ВАЗ виїжджав з другорядної дороги на головну, а водій Volkswagen Sharan їхав з Нововолинська у львівському напрямку.Внаслідок зіткнення два молоді чоловіки – водій та пасажир Volkswagen Sharan госпіталізовані у Нововолинську центральну міську лікарню. Пасажир Volkswagen наразі перебуває у комі.Водія автомобіля ВАЗ госпіталізували у Іваничівську центральну районну лікарню для надання медичної допомоги.“На місці події працює слідчо-оперативна група. За результатами огляду місця події будемо мати більш чітку картину і зможемо поінформувати щодо обставин даної дорожньо-транспортної пригоди”, – наголосив начальник Іваничівського відділення поліції.

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