Де на Волині не буде світла 11 червня: перелік адрес

На Волині в зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 11 червня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це інформує пресслужба «Волиньобленерго».1. ПЛ-0,4 Л-1, КТП-114 з 9:00 - 17:00. С. Мар»я Воля, вул. Нова.2. КТП-254 Л-1, Л-2 з 9:00 - 17:00. Магазин Устилузького СТ, с. Лудин, вул. Гостинець №47-77, №26-76.3. ЩТП-317 з 9:00 - 17:00. С. Хмелівка, вул. Зелена №1-31, №2-30, вул. Б.Хмельницького №1-31, №2-28, вул. Садова №3-19, №6-24.1. ПЛ0,4кВ від КТП233 з 9:00-17:00. С.Стійло, вул. Прилісна, вул. Центральна.1. ПЛ 0,4 кВ від КТП-122 з 13:00-16:00. С. Борохів – церква, ФОП Драганчук Микола Миколайович – магазин, с.Борохів, вул.Миру, вул.Свободи, буд.1-18, вул.Луцька,буд.1-20.2. ПЛ 0,4 кВ від КТП-195 з 09:00-12:00. С. Жорнище, Церква ХВЄ-п’ятидесятників, с. Жорнище, вул. Куницького, буд. 1-4,6-36, вул. Миру, вул. Нова, буд. 1-5, вул. Молодіжна, буд. 1-19, 8-18.3. ПЛ 10 кВ Л40-05 частково з 09:00-17:00. ФОП Козак Василь Миколайович, с. Жорнище вул. Л.Українки, вул. І.Франка.4. ПЛ 10 кВ Л108-04 частково з 09:00-17:00. ЗахідБудЕнергоресурс, с. Клепачів – повністю.1. ПЛ-10кВ Л.89-01, (ТП-181, ТП-394, ТП-242, ТП-205, ТП-182, ТП-596, ТП-712, ТП-183, ТП-87, ТП-218, ТП-218, ТП-610, ТП-239, ТП-240, ТП-399) з 9:00-17:00.ФО Карпюк В.В., ФОП Данилевич О.М., ФО Шворак Р.Г., АТ «ОГС «ВОЛИНЬГАЗ», Дубівська сільська рада, ФО Столярчук В.П., СТзОВ «Україна». ФО Солтис О.М., ФО Столярчук Р.П., ФОП Янкель А.П., ФОП Місюра О.В., ФО Кіптик О.О., ПП «Приватбуд», Ковельське МТМО, РГ Різдва Святого Івана Предтечі УПЦ КП, Білинська сільська рада, Відділ освіти Ковельської РДА, РГ Святого Духа Української православної церкви КП, Дубівське споживче товариство, ФО Балецький С.Р., ФО Балак П.С., ФГ «Дуплянка СГК», Церква Християн віри Євангельської , Свято-Різдво Богородична громада Української, православної церкви МП с. Білин, ПАТ «Укртелеком» Волинська філія, ФОП Спичак Т.М., Волинська дирекція АТ «Укрпошта», ФОП Оніщук В.П., Церква Різдва Пресвятої, Богородиці УПЦ КП, ФОП Наконечний П.М., ФОП Шворак П.Є., СТзОВ «Білинське», ФО Жалай М.В., ФО Матвійчук В.В., ФОП Колотюк П.М., с.Вербка, с.Бахів, с.Колодниця, с.Білин.1. КТП-84 з 9:00 – 17:00. С.Твориничі.1. КТП-746 з 10:00-17:00. С. Підгайці вул. Бутирська, Дубнівська, 16-60(парні номери), Верхня.2. КТП-794 з 10:00-17:00. С. Крупа вул. Шиманського, 1-26.3. КТП-90 з 09:30-17:00. С. Маташівка вул. Солов'їна.4. КТП-434 з 09:30-17:00. С. Княгининок молитовний будинок Община ХВЄ, с. Княгининок вул. Соборна, 110 А,Б,В,Г (багатоквартирні будинки).1. ПЛ 10кВ Л 52- 03 з 9:00-17:00.Столярний цех ФОП Лещук М.П., Школа-інтернат С/Р, с. Головно ПАТ «Укртелеком», Кондцех с.Головно ФОП Сулік П.ВЛіщук Т.Я. Школа с.ГоловноТОВ «Надія» ФОП Верещук Е.К. ФОП Філюк О.М ФОП Гут Т.В. ФОП Фірко А.І ФОП Голян Маріяиронівна «Волиньфармпостач» ФОП Фєдотов В.В, ФОП Сушик А.С. Л-во с.Головно ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МТС Україна» ФОП СліпчукН.В. с Головно.1. ПЛ-10 кВ Л-11-02 від ЛР-60 до ЛР-68 з 10:00 - 17:00.Застава, магазини, ПрАТ «Київстар», амбулаторія, аптека, школа, церква, АТС, пошта, Ветлівський старостинський округ, Ветлівське лісництво, с. Невір, вул. Федорова, вул. Молодіжна, х. Глинище, с. Ветли, вул. Молодіжна, вул. Поліська,вул. Паркова, вул. Шкільна, вул. Лісова, вул. Пісочна.1. ТП-103 ПЛ-0,4 Л-7 з 9:00-17:00. М. Нововолинськ, вул. Львівська 9-25, Космонавтів 7-15, 8-20, І. Івасюка 18-32,17-39, Молодіжна 1-7, Комарова 22-23,47.1. ПЛ-0,4 кВ КТП-230 з 9:00-17:00. С.Рудка-Козинська ферма-2, господарський будинок.2. ПЛ-0,4 кВ КТП-410 з 9:00-17:00. С.Рудка-Козинська (ГРП, клуб, магазин, АТС, сільська рада, артсвердловина, дитячий садок), с.Рудка-Козинська, вул.Жовтнева, 21-39, 16-38, 2-10, 1-19.3. ПЛ-0,4 кВ КТП-348 з 9:00-17:00. М.Рожище контора, виробничі приміщення, столярний цех, паливний склад, складське приміщення, ветлікарня, стадіон, виробнича база, м.Рожище, вул.Гагаріна,48-59, 24-38.4. ПЛ-0,4 кВ КТП-323 з 9:00-17:00. С.Навіз кіоск, АТС, поштове відділення, ФАП, магазини, притулок, контора с/р, будинок культури, церква, контора СВК, станція зв’язку, с.Навіз, вул.1 Травня, Квітнева, Хмельницького, Тиха, Нагірна.5. ПЛ-0,4 кВ КТП-211 з 9:00-17:00. С.Береськ дитячий садок, церква, поштове відділення, с.Береськ вул.Миру, Молодіжна, Л.Українки.6. ПЛ-0,4 кВ КТП-440 з 9:00-17:00. С.Топільне, майстерня, магазин. с.Топільне вул. Жовтнева, Першотравнева, Ватутіна.7. ПЛ-0,4 кВ КТП-212 з 9:00-17:00. С.Береськ, молоко пункт, ППМ. с.Береськ вул.Заозерна, Перемоги, Шевченка.8. ПЛ-0,4 кВ КТП-62 з 9:00-17:00. С.Навіз вул.Садова, Набережна.9. ПЛ-0,4 кВ КТП-351 з 9:00-17:00. С.Немир (торговий кіоск, магазин), с.Немир, вул.Лугова, Ветеранів, Вишнева.10. ПЛ-0,4 кВ КТП-350 з 9:00-17:00. С .Немир контора, їдальня, ФАП, контора с/р, клуб, поштове відділення, церква, щкільна їдальня, ППМ, с.Немир вул.Лугова, Шкільна, Молодіжна, Перемоги.11. ПЛ-10 кВ Л34-03 після ЛР-52 з 9:00-17:00. С.Вітоніж (повністю) с.Вітоніж (повністю).1. КТП-2 з 10:00 - 17:00. С. Любохини, Вул. Польова.