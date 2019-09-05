У поліцію Волині шукають працівників





Грошове забезпечення від 11700 гривень, пише пресслужба Нацполіції Волині.



Так, на службу в поліцію шукають людей на заняття трьох вакантних посад оперуповноваженого ГУНП у Волинській області:



- Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

- Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;

- Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1.



Пропонують:

- високу заробітну плату;

- щорічну оплачувана відпустка від 30 діб;

- перспективу кар’єрного зростання;

- можливість підвищити освітній рівень;

- соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсація за винайм житла;

- дружню команду;

- стабільну роботу.



Прийом оnline-анкети та документів триває, що подаються для участі в конкурсі, проводиться у період з 10 червня по 24 червня 2020 року, за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).



Подати анкету можна на



Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських: (050) 490 45 08; (050) 490 45 09; та електронною адресою



Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, каб. № 1





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. ГУНП у Волинській області оголошує відбір кандидатів на вакантні посади оперуповноваженого до підрозділів Головного управління Національної поліції у Волинській області.Грошове забезпечення від 11700 гривень, пише пресслужба Нацполіції Волині.Так, на службу в поліцію шукають людей на заняття трьох вакантних посад оперуповноваженого ГУНП у Волинській області:- Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;- Луцького районного відділення поліції Луцького відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1;- Ківерцівського відділу поліції ГУНП у Волинській області – 1.Пропонують:- високу заробітну плату;- щорічну оплачувана відпустка від 30 діб;- перспективу кар’єрного зростання;- можливість підвищити освітній рівень;- соціальне забезпечення згідно діючого законодавства, пільговий лізинг на житло, компенсація за винайм житла;- дружню команду;- стабільну роботу.Прийом оnline-анкети та документів триває, що подаються для участі в конкурсі, проводиться у період з 10 червня по 24 червня 2020 року, за адресою: місто Луцьк, вулиця Винниченка, 11 (з 9.00 до 17.00, щодня окрім вихідних та святкових днів).Подати анкету можна на сайті. Довідкову інформацію можна отримати за телефонами сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських:та електронною адресою [email protected] Адреса розташування сектору організації відбору та проведення атестування поліцейських Управління кадрового забезпечення ГУНП у Волинській області: м. Луцьк, вул. Винниченка, 11, каб. № 1

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію