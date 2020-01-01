У Луцьку врятували чоловіка, який нерухомо лежав на залізничній колії. ВІДЕО
Сьогодні, 12:48
У Луцьку патрульні запобігли спробі самогубства.
Так, 9 червня близько 20-ї години у місті Луцьку небайдужий громадянин звернувся на скорочений номер екстреного виклику поліції "102" та повідомив, що біля залізничних колій сидить невідомий чоловік, - інформує пресслужба патрульної поліція Волинської області.
Коли поліцейські прибули на місце події, то побачили чоловіка, який нерухомо лежав на залізничній колії поблизу переїзду.
Не гаючи ні хвилини, патрульні підбігли до нього та відтягнули з небезпечного місця. Далі 34-річного громадянина передали медикам та госпіталізували до медзакладу.
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Так, 9 червня близько 20-ї години у місті Луцьку небайдужий громадянин звернувся на скорочений номер екстреного виклику поліції "102" та повідомив, що біля залізничних колій сидить невідомий чоловік, - інформує пресслужба патрульної поліція Волинської області.
Коли поліцейські прибули на місце події, то побачили чоловіка, який нерухомо лежав на залізничній колії поблизу переїзду.
Не гаючи ні хвилини, патрульні підбігли до нього та відтягнули з небезпечного місця. Далі 34-річного громадянина передали медикам та госпіталізували до медзакладу.
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