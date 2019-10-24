Помер настоятель волинського храму УПЦ (МП)
Сьогодні, 12:53
9 червня перестало битися серце багаторічного настоятеля Свято-Успенського кафедрального собору Володимира-Волинського протоієрея Ярослава Антонюка.
Про це йдеться на сайті єпархії.
Чин погребіння спочилого священнослужителя відбудеться 11 червня після божественної літургії, яка розпочнеться о 9.00 годині у кафедральному Свято-Успенському соборі.
Очільник Володимир-Волинської єпархії митрополит Володимир, єпархіальна рада, духовенство єпархії, Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють співчуття родині покійного.
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Про це йдеться на сайті єпархії.
Чин погребіння спочилого священнослужителя відбудеться 11 червня після божественної літургії, яка розпочнеться о 9.00 годині у кафедральному Свято-Успенському соборі.
Очільник Володимир-Волинської єпархії митрополит Володимир, єпархіальна рада, духовенство єпархії, Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють співчуття родині покійного.
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