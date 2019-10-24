Помер настоятель волинського храму УПЦ (МП)





Про це йдеться на сайті єпархії.



Чин погребіння спочилого священнослужителя відбудеться 11 червня після божественної літургії, яка розпочнеться о 9.00 годині у кафедральному Свято-Успенському соборі.



Очільник Володимир-Волинської єпархії митрополит Володимир, єпархіальна рада, духовенство єпархії, Інформаційне агентство ВолиньPost висловлюють співчуття родині покійного.

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