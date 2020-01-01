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Українцям повідомили про зміну правил в’їзду до Словаччини

Українцям повідомили про зміну правил в’їзду до Словаччини
З 8:00 ранку 10 червня змінили порядок в’їзду іноземців у Словаччину з території України.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Відтак, на територію Словацької Республіки дозволяють пропуск осіб з постійним або тимчасовим дозволом на проживання на її території та тих, кому було видано довідку від компетентного міністерства, якщо на в’їзд вони пред’являть негативний RT-PCR тест на захворювання COVID-19 словацькою, чеською, англійською або німецькою мовами або перекладений однією з цих мов. Давність видачі результатів тесту не повинна перевищувати 96 годин. Відміняється обов’язкова обсервація для вказаної категорії осіб та дотримання дій за мобільним додатком «Smart karanténa» («Розумний карантин»).

Водночас такі особи повинні дотримуватися ізоляції в домашньому середовищі і протягом 5 днів від приїзду пройти лабораторний аналіз на захворювання COVID-19.

Транзитний проїзд через територію Словацької Республіки дозволяється з дотриманням таких умов:

-транзит громадян держав Євросоюзу і їхніх сімей при поверненні до країни ЄС, громадянами якої вони є. Вказані особи повинні проїхати територію Словацької Республіки без зупинки не більше, ніж за 8 годин від в’їзду, враховуючи необхідне дозаправлення пальним;

- транзит громадян третіх країн до держави Євросоюзу, в якій вони мають постійний або тимчасовий дозвіл на проживання. Під час в’їзду на територію Словаччини вони повинні пред’явити негативний RT-PCR тест на захворювання COVID-19 словацькою, чеською, англійською або німецькою мовами або перекладений однією з цих мов. Давність видачі результатів тесту не повинна перевищувати 96 годин. Такі особи повинні проїхати територію Словацької Республіки без зупинки не більше, ніж за 8 годин від в’їзду, враховуючи необхідне дозаправлення пальним.

Наразі на кордоні зі Словаччиною функціонують такі пункти пропуску:

- «Ужгород – Вишнє Нємецке» (для автомобільного сполучення);

- «Малий Березний – Убля» (для автомобільного та пішохідного сполучення);

- «Малі Селменці – Велке Слеменце» (для пішохідного сполучення).

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Теги: Словаччина, кордон, зміни, українці
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