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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

За останню добу на Волині – три смерті від коронавірусу: що відомо про померлих

За останню добу на Волині – три смерті від коронавірусу: що відомо про померлих
У Волинській області померли три особи, у яких виявили коронавірусну інфекцію. Це мешканка Луцького району, мешканець Ковеля та мешканець села Череваха Маневицького району.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини розповіла головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко.

Нагадаємо, за останню добу було проведено 676 тестів на коронавірус, із яких 101 дав позитивний результат. Одужали 12 осіб, а три випадки завершилися летально.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко повідомила, усі померлі мали хронічні захворювання.

Померла 67-річна мешканка Луцького району. Вона захворіла 3 червня, а звернулася за допомогою 7 червня. Була госпіталізована в обласну інфекційну лікарню з діагнозом пневмонія. Мала супутні захворювання, зокрема хронічну хворобу серця.

Помер 30-річний мешканець Ковеля. Симптоми (кашель, підвищення температури, загальна слабкість) з’явилися в нього 20 травня, лікувався амбулаторно. У зв’язку з погіршенням стану здоров’я був госпіталізований у Ковельському МТМО, де й помер. Мав супутні захворювання, зокрема діабет і хворобу нирок.

Третій померлий – 65-річний мешканець села Череваха Маневицького району, який скаржився на загальну слабкість, кашель, підвищену температуру. Лікувався амбулаторно. У зв’язку з погіршенням стану здоров’я був госпіталізований із двобічною пневмонією в обласну клінічну лікарню в Боголюбах, де й помер 9 червня. Мав ішемічну хворобу серця та кардіосклероз.

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Теги: коронавірус, три смерті, Волинь
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Коментарі 1
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