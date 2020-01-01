Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Сьогодні, 14:35
За добу на Волині коронавірус підтвердили у 101 людини. Це найбільша кількість виявлених випадків за добу за увесь час пандемії у нашій області.
У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost головний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, з чим пов’язане збільшення кількості виявлених за добу випадків.
Наталія Янко розповіла, що за останню добу методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічна лабораторія області протестувала 676 людей. Для прикладу, ще за добу до того цей показник становив 164 особи, за дві доби до того – 188 осіб. Показник тестування 676 осіб за добу – найвищий за весь період.
Головний санітарний лікар області додала, що найбільше нових випадків – в Володимир-Волинському районі (43 за добу). Тут епідеміологи прогнозували поширення коронавірусної інфекції, а також розповсюдження випадків від вогнища, що на птахофабриці, через велику кількість працівників на ній, у тому числі – з інших районів. Тож серед цільових груп, де прогнозувався ріст захворюваності, з метою локалізації інфекції проводили дослідження.У результатів за добу виявили 34 випадки хвороби лише серед працівників птахофабрики.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: За останню добу коронавірус підтвердили у 34 працівників птахофабрики у Володимирі
Окрім того, Наталія Янко розповіла, що у зв’язку з невтішною епідситуацією в області і завантаженості лабораторії, Волинський обласний лабораторний центр звернувся до Міністерства охорони здоров’я України з проханням про підтримку у проведенні тестувань для можливості якнайшвидшого отримання результатів. Допомогу у проведенні ПЛР-тестувань зміг надати Тернопільський обласний лабораторний центр.
«Ми відвезли туди певну кількість біометаріалу. Отримали результати, наразі їх опрацьовуємо», - резюмувала Наталія Янко.
Нагадаємо, загалом станом на 10 червня на Волині підтвердили 1214 випадків коронавірусу, з них 101 – за останню добу. За весь період пандемії в області від ускладнень коронавірусу померли 37 людей, троє – за останню добу.
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У коментарі Інформаційному агентству ВолиньPost головний санітарний лікар області Наталія Янко розповіла, з чим пов’язане збільшення кількості виявлених за добу випадків.
Наталія Янко розповіла, що за останню добу методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічна лабораторія області протестувала 676 людей. Для прикладу, ще за добу до того цей показник становив 164 особи, за дві доби до того – 188 осіб. Показник тестування 676 осіб за добу – найвищий за весь період.
Головний санітарний лікар області додала, що найбільше нових випадків – в Володимир-Волинському районі (43 за добу). Тут епідеміологи прогнозували поширення коронавірусної інфекції, а також розповсюдження випадків від вогнища, що на птахофабриці, через велику кількість працівників на ній, у тому числі – з інших районів. Тож серед цільових груп, де прогнозувався ріст захворюваності, з метою локалізації інфекції проводили дослідження.У результатів за добу виявили 34 випадки хвороби лише серед працівників птахофабрики.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: За останню добу коронавірус підтвердили у 34 працівників птахофабрики у Володимирі
Окрім того, Наталія Янко розповіла, що у зв’язку з невтішною епідситуацією в області і завантаженості лабораторії, Волинський обласний лабораторний центр звернувся до Міністерства охорони здоров’я України з проханням про підтримку у проведенні тестувань для можливості якнайшвидшого отримання результатів. Допомогу у проведенні ПЛР-тестувань зміг надати Тернопільський обласний лабораторний центр.
«Ми відвезли туди певну кількість біометаріалу. Отримали результати, наразі їх опрацьовуємо», - резюмувала Наталія Янко.
Нагадаємо, загалом станом на 10 червня на Волині підтвердили 1214 випадків коронавірусу, з них 101 – за останню добу. За весь період пандемії в області від ускладнень коронавірусу померли 37 людей, троє – за останню добу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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