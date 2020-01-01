За вбивство співкамерника у львівському СІЗО волинянина засудили до 13 років тюрми
Сьогодні, 15:15
Жителя Волинської області засудили у Львові за побиття до смерті співкамерника.
Про це повідомоляє прокуратруи у Львівській області.
Публічне обвинувачення у суді підтримували прокурори Львівської місцевої прокуратури №1, які довели вину 25-річного ув’язненого із Волинської області, якого підозрювали у побитті до смерті 54-річного співкамерника.
Інцидент стався в ніч з 2 на 3 листопада 2018 року у «Львівській установі виконання покарань №19».
На цей час фігуранту Галицький районний суд м.Львова постановив вирок, відповідно до якого його засудили до остаточного покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.
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Про це повідомоляє прокуратруи у Львівській області.
Публічне обвинувачення у суді підтримували прокурори Львівської місцевої прокуратури №1, які довели вину 25-річного ув’язненого із Волинської області, якого підозрювали у побитті до смерті 54-річного співкамерника.
Інцидент стався в ніч з 2 на 3 листопада 2018 року у «Львівській установі виконання покарань №19».
На цей час фігуранту Галицький районний суд м.Львова постановив вирок, відповідно до якого його засудили до остаточного покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.
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