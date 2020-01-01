За вбивство співкамерника у львівському СІЗО волинянина засудили до 13 років тюрми





Про це



Публічне обвинувачення у суді підтримували прокурори Львівської місцевої прокуратури №1, які довели вину 25-річного ув’язненого із Волинської області, якого підозрювали у побитті до смерті 54-річного співкамерника.



Інцидент стався в ніч з 2 на 3 листопада 2018 року у «Львівській установі виконання покарань №19».



На цей час фігуранту Галицький районний суд м.Львова постановив вирок, відповідно до якого його засудили до остаточного покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Жителя Волинської області засудили у Львові за побиття до смерті співкамерника.Про це повідомоляє прокуратруи у Львівській області.Публічне обвинувачення у суді підтримували прокурори Львівської місцевої прокуратури №1, які довели вину 25-річного ув’язненого із Волинської області, якого підозрювали у побитті до смерті 54-річного співкамерника.Інцидент стався в ніч з 2 на 3 листопада 2018 року у «Львівській установі виконання покарань №19».На цей час фігуранту Галицький районний суд м.Львова постановив вирок, відповідно до якого його засудили до остаточного покарання у вигляді 13 років позбавлення волі.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію