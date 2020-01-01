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Через Волинь у вантажівці намагалися провезти незаконні автозапчастини із Польщі. ФОТО

Через Волинь у вантажівці намагалися провезти незаконні автозапчастини із Польщі. ФОТО
На "Ягодині" у вантажному відсіку фури знайшли незадекларований товар.

Про це повідомляє Волинська митниця Держмитслужби.

В зону митного контролю митного поста «Ягодин» Волинської митниці Держмитслужби з Республіки Польща смугою руху «червоний коридор» в’їхав вантажний автомобіль марки DAF.

Під час проведення повного митного огляду транспортного засобу, крім задекларованих товарів, виявили приховані від митного контролю автомобільні запчастини, загальною вартість понад 94 тисяч гривень. Товар знаходився у вантажному відсіку вказаного автомобіля серед задекларованих товарів.

Відтак, виявлений товар вилучили до рішення суду. Зазначені дії мають ознаки порушення митних правил, передбаченого статтею 472 Митного кодексу України. Санкція статті за такі дії передбачає конфіскацію прихованого від митного контролю товару та накладенням штрафу у розмірі 100 відсотків його вартості.

Через Волинь у вантажівці намагалися провезти незаконні автозапчастини із Польщі. ФОТО
Через Волинь у вантажівці намагалися провезти незаконні автозапчастини із Польщі. ФОТО
Через Волинь у вантажівці намагалися провезти незаконні автозапчастини із Польщі. ФОТО
Через Волинь у вантажівці намагалися провезти незаконні автозапчастини із Польщі. ФОТО

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Теги: Ягодин, контрабанда, Польща, вантажівка
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