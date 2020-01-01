Молодики, які наїли на 850 гривень у луцькому «Кораблику» і пішли геть, повернули гроші





Нагадаємо, що адміністрація бару оприлюднила у мережі facebook інформацію проте, що



А вже сьогодні, 10 червня, на офіційній сторінці "Пивний клуб "Кораблик - Оболонь" у facebook з'явилась інформація про повернення коштів.



"Друзі, питання з шахраями вирішено. Щиро дякуємо за розуміння, підтримку та поширення", - йдеться у дописі.



У закладі також зазначають, що гроші принесла інша особа, яка пояснювала ситуацію тим, що, нібито, молодикам довго несли рахунок і вони забули. Хоча, як запевняють у пивному клубі, насправді відвідувачі спеціально ще замовили десерт, який навіть не чекали.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Відвідувачі, які не розрахувалися за замовлене у луцькому пивному клубі «Оболонь», повернули гроші закладу.Нагадаємо, що адміністрація бару оприлюднила у мережі facebook інформацію проте, що двоє молодих чоловіків не розрахувалися за гостини : пішли геть, не заплативши 850 гривень.А вже сьогодні, 10 червня, на офіційній сторінці "Пивний клуб "Кораблик - Оболонь" у facebook з'явилась інформація про повернення коштів."Друзі, питання з шахраями вирішено. Щиро дякуємо за розуміння, підтримку та поширення", - йдеться у дописі.У закладі також зазначають, що гроші принесла інша особа, яка пояснювала ситуацію тим, що, нібито, молодикам довго несли рахунок і вони забули. Хоча, як запевняють у пивному клубі, насправді відвідувачі спеціально ще замовили десерт, який навіть не чекали.

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