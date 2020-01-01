У Луцьку на кільці біля «Глобуса» із вантажівки випали будматеріали





Про це Інформаційному агентству



Автопригода трапилася сьогодні, 10 червня, близько 14:25 на дорозі із кільцевим рухом неподалік ТЦ «Глобус».



Зі слів очевидців, під час руху із вантажівки впали будматеріали, які не були зафіксованими до платформи. Унаслідок цього вантаж із транспортного засобу перекрив частину дороги та створив ускладнення для інших учасників дорожнього руху.



Унаслідок ДТП постраждалих немає.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку неподалік від ринку «Північний» сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої із вантажівки на проїжджу частину розсипалися будівельні матеріали.Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.Автопригода трапилася сьогодні, 10 червня, близько 14:25 на дорозі із кільцевим рухом неподалік ТЦ «Глобус».Зі слів очевидців, під час руху із вантажівки впали будматеріали, які не були зафіксованими до платформи. Унаслідок цього вантаж із транспортного засобу перекрив частину дороги та створив ускладнення для інших учасників дорожнього руху.Унаслідок ДТП постраждалих немає.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію