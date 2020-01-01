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У Луцьку на кільці біля «Глобуса» із вантажівки випали будматеріали

У Луцьку на кільці біля «Глобуса» із вантажівки випали будматеріали
У Луцьку неподалік від ринку «Північний» сталася дорожньо-транспортна пригода, унаслідок якої із вантажівки на проїжджу частину розсипалися будівельні матеріали.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили очевидці.

Автопригода трапилася сьогодні, 10 червня, близько 14:25 на дорозі із кільцевим рухом неподалік ТЦ «Глобус».

Зі слів очевидців, під час руху із вантажівки впали будматеріали, які не були зафіксованими до платформи. Унаслідок цього вантаж із транспортного засобу перекрив частину дороги та створив ускладнення для інших учасників дорожнього руху.

Унаслідок ДТП постраждалих немає.

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Теги: аварія, Луцьк, Глобус, вантажівка
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