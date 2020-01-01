Судитимуть двох волинян, які посеред ночі вдерлись у хату і побили людей
Сьогодні, 16:36
За вчинення низки злочинів судитимуть 39-річного та 26-річного уродженців селища Голоби.
Так, вночі 15 квітня 2020 року нетверезі чоловіки незаконно проникли у будинок у селі Богушівська Мар’янівка, розбудили його мешканців та на очах у дитини побили 33-річного господаря будинку, - інформує пресслужба прокуратура Волинської області.
Окрім того, молодший із непроханих візитерів, ударивши металевим прутом 64-річного родича господаря помешкання, заподіяв йому тілесні ушкодження у виді перелому кістки тазу.
Обох чоловіків обвинувачують у незаконному проникненні до житла та хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч.1 ст. 162 та ч. 2 ст. 296 КК України).
Молодшому ще інкримінують хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, та умисне нанесення середньої тяжкості тілесного ушкодження, що спричинило тривалий розлад здоров’я (ч.4 ст. 296, ч. 1 ст. 122 КК України).
Обох їх очікує лава підсудних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Так, вночі 15 квітня 2020 року нетверезі чоловіки незаконно проникли у будинок у селі Богушівська Мар’янівка, розбудили його мешканців та на очах у дитини побили 33-річного господаря будинку, - інформує пресслужба прокуратура Волинської області.
Окрім того, молодший із непроханих візитерів, ударивши металевим прутом 64-річного родича господаря помешкання, заподіяв йому тілесні ушкодження у виді перелому кістки тазу.
Обох чоловіків обвинувачують у незаконному проникненні до житла та хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч.1 ст. 162 та ч. 2 ст. 296 КК України).
Молодшому ще інкримінують хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, та умисне нанесення середньої тяжкості тілесного ушкодження, що спричинило тривалий розлад здоров’я (ч.4 ст. 296, ч. 1 ст. 122 КК України).
Обох їх очікує лава підсудних.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Судитимуть двох волинян, які посеред ночі вдерлись у хату і побили людей
Сьогодні, 16:36
Молодики, які наїли на 850 гривень у луцькому «Кораблику» і пішли геть, повернули гроші
Сьогодні, 16:05