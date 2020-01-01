Судитимуть двох волинян, які посеред ночі вдерлись у хату і побили людей

За вчинення низки злочинів судитимуть 39-річного та 26-річного уродженців селища Голоби.Так, вночі 15 квітня 2020 року нетверезі чоловіки незаконно проникли у будинок у селі Богушівська Мар’янівка, розбудили його мешканців та на очах у дитини побили 33-річного господаря будинку, - інформує пресслужба прокуратура Волинської області.Окрім того, молодший із непроханих візитерів, ударивши металевим прутом 64-річного родича господаря помешкання, заподіяв йому тілесні ушкодження у виді перелому кістки тазу.Обох чоловіків обвинувачують у незаконному проникненні до житла та хуліганстві, вчиненому групою осіб (ч.1 ст. 162 та ч. 2 ст. 296 КК України).Молодшому ще інкримінують хуліганство, вчинене із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для нанесення тілесних ушкоджень, та умисне нанесення середньої тяжкості тілесного ушкодження, що спричинило тривалий розлад здоров’я (ч.4 ст. 296, ч. 1 ст. 122 КК України).Обох їх очікує лава підсудних.