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Поліцейські зловили двох волинян, які намагались продати холодну зброю та порох

Поліцейські зловили двох волинян, які намагались продати холодну зброю та порох
На Старовижівщині поліцейські попередили факти незаконного продажу волинянами холодної зброї та вибухової речовини.

Зазначається, що одному мешканцю Старовижівщини правоохоронці завадили продати багнет до магазинної гвинтівки системи "Маузера" зразка 1924 року, іншому – 700 г пороху, - інформує прокуратура Волинської області.

Обом чоловікам повідомили про підозру у вчиненні злочину. Триває досудове розслідування.

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Теги: порох, зброя, Волинь
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