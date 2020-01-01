Поліцейські зловили двох волинян, які намагались продати холодну зброю та порох





Зазначається, що одному мешканцю Старовижівщини правоохоронці завадили продати багнет до магазинної гвинтівки системи "Маузера" зразка 1924 року, іншому – 700 г пороху, - інформує прокуратура Волинської області.



Обом чоловікам повідомили про підозру у вчиненні злочину. Триває досудове розслідування.

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