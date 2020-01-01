вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Як підприємцю без найманих працівників отримати допомогу по частковому безробіттю

Як підприємцю без найманих працівників отримати допомогу по частковому безробіттю
Відтепер допомогу по частковому безробіттю на період карантину можуть отримати фізичні особи-підприємці, які не мають найманих працівників, але є застрахованими особами, тобто сплачували єдиний соціальний внесок.

Про це інформує пресслужба Волинського обласного центру зайнятості.

Такі зміни стали можливими завдяки урядовим ініціативам, які спрямовані на підтримку українського бізнесу.

Як отримати допомогу ФОПам?

Звернутися до центру зайнятості за місцем сплати ЄВ і зібрати необхідний пакет документів.

Упродовж якого часу можна оформити допомогу?

Протягом 90 днів із моменту призупинення чи скорочення діяльності.

Якою є сума допомоги по частковому безробіттю для ФОПів?

Допомога встановлюється за кожну годину скорочення діяльності та із розрахунку двох третин від бази нарахування ЄВ, але не більше мінімальної заробітної плати (4723 грн) на місяць. Допомога надається на період призупинення/скорочення діяльності та впродовж 30 календарних днів після завершення карантину.

Чи оподатковується допомога по частковому безробіттю?

Із допомоги не сплачується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.

Де отримати кваліфіковану консультацію щодо оформлення допомоги?

У будь-якому центрі зайнятості в телефонному режимі.

Як підприємцю без найманих працівників отримати допомогу по частковому безробіттю

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ФОП, працівники, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Недотримання дистанції та без захисних масок: у Луцьку найбільше порушень фіксують на ринках
Сьогодні, 17:17
У Луцьку перекинулася вантажівка і перегородила дорогу
Сьогодні, 17:08
Як підприємцю без найманих працівників отримати допомогу по частковому безробіттю
Сьогодні, 17:00
Посилення карантину: навколо Володимира встановлять контрольно-пропускні пункти
Сьогодні, 16:52
Судитимуть двох волинян, які посеред ночі вдерлись у хату і побили людей
Сьогодні, 16:36
Схожі новини
Лучанин бореться з раком: рідні благають про допомогу Лучанин бореться з раком: рідні благають про допомогу
09 червень, 11:27
Для порятунку 2-річної дівчинки з Волині проводять благодійний онлайн-аукціон Для порятунку 2-річної дівчинки з Волині проводять благодійний онлайн-аукціон
09 червень, 09:52
Для 2-річної дівчинки з Волині збирають кошти на термінове лікування Для 2-річної дівчинки з Волині збирають кошти на термінове лікування
04 червень, 13:42
Дві волинські лікарні отримали 1400 швейцарських ІФА-тестів, що визначають антитіла до COVID-19. ФОТО Дві волинські лікарні отримали 1400 швейцарських ІФА-тестів, що визначають антитіла до COVID-19. ФОТО
03 червень, 16:41
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вперше в Україні: у Луцьку видадуть повну збірку творів Лесі Українки
09 червень, 05:04
 1
Стало відомо, коли Євросоюз може відкрити кордони
Сьогодні, 17:28
 0
Недотримання дистанції та без захисних масок: у Луцьку найбільше порушень фіксують на ринках
Сьогодні, 17:17
 0
У Луцьку перекинулася вантажівка і перегородила дорогу
Сьогодні, 17:08
 0
Як підприємцю без найманих працівників отримати допомогу по частковому безробіттю
Сьогодні, 17:00
 0
Медіа
відео
1/8