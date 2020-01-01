Як підприємцю без найманих працівників отримати допомогу по частковому безробіттю

Відтепер допомогу по частковому безробіттю на період карантину можуть отримати фізичні особи-підприємці, які не мають найманих працівників, але є застрахованими особами, тобто сплачували єдиний соціальний внесок.Про це інформує пресслужба Волинського обласного центру зайнятості.Такі зміни стали можливими завдяки урядовим ініціативам, які спрямовані на підтримку українського бізнесу.Звернутися до центру зайнятості за місцем сплати ЄВ і зібрати необхідний пакет документів.Протягом 90 днів із моменту призупинення чи скорочення діяльності.Допомога встановлюється за кожну годину скорочення діяльності та із розрахунку двох третин від бази нарахування ЄВ, але не більше мінімальної заробітної плати (4723 грн) на місяць. Допомога надається на період призупинення/скорочення діяльності та впродовж 30 календарних днів після завершення карантину.Із допомоги не сплачується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.У будь-якому центрі зайнятості в телефонному режимі.