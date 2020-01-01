Як підприємцю без найманих працівників отримати допомогу по частковому безробіттю
Сьогодні, 17:00
Відтепер допомогу по частковому безробіттю на період карантину можуть отримати фізичні особи-підприємці, які не мають найманих працівників, але є застрахованими особами, тобто сплачували єдиний соціальний внесок.
Про це інформує пресслужба Волинського обласного центру зайнятості.
Такі зміни стали можливими завдяки урядовим ініціативам, які спрямовані на підтримку українського бізнесу.
Як отримати допомогу ФОПам?
Звернутися до центру зайнятості за місцем сплати ЄВ і зібрати необхідний пакет документів.
Упродовж якого часу можна оформити допомогу?
Протягом 90 днів із моменту призупинення чи скорочення діяльності.
Якою є сума допомоги по частковому безробіттю для ФОПів?
Допомога встановлюється за кожну годину скорочення діяльності та із розрахунку двох третин від бази нарахування ЄВ, але не більше мінімальної заробітної плати (4723 грн) на місяць. Допомога надається на період призупинення/скорочення діяльності та впродовж 30 календарних днів після завершення карантину.
Чи оподатковується допомога по частковому безробіттю?
Із допомоги не сплачується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.
Де отримати кваліфіковану консультацію щодо оформлення допомоги?
У будь-якому центрі зайнятості в телефонному режимі.
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Про це інформує пресслужба Волинського обласного центру зайнятості.
Такі зміни стали можливими завдяки урядовим ініціативам, які спрямовані на підтримку українського бізнесу.
Як отримати допомогу ФОПам?
Звернутися до центру зайнятості за місцем сплати ЄВ і зібрати необхідний пакет документів.
Упродовж якого часу можна оформити допомогу?
Протягом 90 днів із моменту призупинення чи скорочення діяльності.
Якою є сума допомоги по частковому безробіттю для ФОПів?
Допомога встановлюється за кожну годину скорочення діяльності та із розрахунку двох третин від бази нарахування ЄВ, але не більше мінімальної заробітної плати (4723 грн) на місяць. Допомога надається на період призупинення/скорочення діяльності та впродовж 30 календарних днів після завершення карантину.
Чи оподатковується допомога по частковому безробіттю?
Із допомоги не сплачується податок на доходи фізичних осіб та військовий збір.
Де отримати кваліфіковану консультацію щодо оформлення допомоги?
У будь-якому центрі зайнятості в телефонному режимі.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Сьогодні, 17:00