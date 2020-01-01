Недотримання дистанції та без захисних масок: у Луцьку найбільше порушень фіксують на ринках





Про це сьогодні йшлося під час онлайн засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій,



Так, найбільше фактів недотримання протиепідемічних вимог у Луцьку фіксують на ринках. Відсутність засобів індивідуального захисту у продавців та покупців, недотримання необхідної відстані, стихійна торгівля - ці та інші порушення виявляли працівники Держпродспоживслужби та департаменту муніципальної варти під час перевірки ринків на предмет дотримання вимог карантину на території міста. Найбільше порушень виявили на ринках “Північний”, “Лучеськ”, “Центральний”.



За даними управління охорони здоров’я міської ради та Волинського обласного лабораторного центру МОЗ України, у Луцьку станом на 10 червня зареєстровано 237 лабораторно підтверджених випадів захворювання на COVID-19. За останню добу додалося 6 нових випадків. До сімейних лікарів із захворюваністю на грип та ГРВІ за добу звернулося 159 лучан, з них - 72 -діти. Виявлено також 4 пневмонії та 17 підозр на COVID-19.



Секретар міської ради, виконувач повноважень міського голови Григорій Пустовіт вкотре закликав мешканців міста бути пильними та дотримуватися карантинних норм. Носіння масок у закритих приміщеннях, на ринках, у громадському транспорті, магазинах є обов’язковим. Також не менш важливо дотримуватися соціальної дистанції та не забувати про елементарні санітарно- гігієнічні норми.

“Відповідальність зараз лежить на кожному із нас. Доки у Луцьку показники захворюваності є стабільними, працюють дитсадки, курсує транспорт, скасовано низку інших обмежень. Але якщо виникатимуть спалахи і ситуація вийде з-під контролю, карантин доведеться посилити”, - наголосив Григорій Пустовіт.



Працівники Національної поліції продовжують перевірку дотримання карантинних заходів у місті. Відстежують коло контактних осіб та тих, хто повинен перебувати на самоізоляції.



Інспектори муніципальної варти сьогодні перевіряли дотримання карантинних вимог у громадському транспорті міста. У салонах тролейбусів та маршрутних автобусів значних порушень не виявлено.



Як повідомила начальник управління освіти міської ради Зіновія Лещенко, у закладах дошкільної освіти з дня їх відкриття щодня зростає число малечі. Зараз їх відвідують 2 126 дітей. Дитячі садочки працюють із дотриманням усіх вимог роботи в умовах карантину. Вихователі та увесь персонал працюють у масках, батьки на території закладів не перебувають, діти багато часу проводять на свіжому повітрі.





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