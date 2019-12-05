За перший тиждень червня у браконьєрів на Волині вилучили понад 10 кілограмів риби

У період з 1 по 8 червня державні інспектори Волинського рибоохоронного патруля зафіксували 36 порушень законодавства у сфері охорони водних біоресурсів.Так, склали 21 протокол за ч. 3 ст. 85 КУпАП (порушення Правил рибальства) та 10 – за ч. 4 ст. 85 КпАП (грубі порушення). Оформилм п’ять актів виявлення та вилучення безхазяйного майна, згідно з якими вилучили 29 од. заборонених знарядь лову, – повідомляє рибоохоронний патруль.«За цей період на порушників наклали 1071 грн штрафів, решта - за судами, куди скерували матеріали. Збитки, завдані рибному господарству України, склали 7 733 грн. У порушників вилучили 10 кг водних біоресурсів та 22 од. заборонених знарядь лову», - зазначив керівник Волинського рибоохоронного патруляДля прикладу, шостого червня рибпатрульні спільно з громадськими інспекторами викрили двох порушників, які здійснювали вилов риби забороненими знаряддями – двома мисиновими сітками. Вони рибалили на оз. Сірче, поблизу с. Добре Камінь-Каширського району Волинської області (ландшафтний заказник «Сірче»). У сітках браконьєрів знаходилася риба: плітка – 11 екз., плоскирка – 8 екз., окунь – 2 екз., лин – 1 екз, карась сріблястий – 1 екз. Завдано шкоду, заподіяну порушенням законодавства про природно-заповідний фонд, на суму 3 300 грн.На осіб склали адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справи передали до суду.Четвертого червня під час обстеження річки Турія на території Ковельського району Волинської області виявили безгосподарські знаряддя лову. З водойми вилучили 10 од. мисинових сіток, загальною довжиною 250 метрів, та п’ять од. «ятерів».Того ж дня під час рибоохоронної роботи на оз. Перемут, поблизу с. Гаївка Шацького району на території Шацького національного природного парку, виявили безгосподарське майно. З водойми вилучено шість од. ліскових сіток, загальною довжиною 500 метрів.