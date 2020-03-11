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Лучанку, яка перебувала на зупинці без маски, оштрафували на кругленьку суму

Лучанку, яка перебувала на зупинці без маски, оштрафували на кругленьку суму
Безробітну лучанку оштрафували на 17 тисяч гривень за перебування у громадському місці без одягнутих засобів індивідуального захисту.

Відповідну постанову ухвалив Луцький міськрайонний суд 4-го червня 2020 року, пише "Сила правда".

Як йдеться в документі, протокол про адміністартивне правопорушення на жінку склали патрульні поліцейські. 30 квітня близько опівночі жінка перебувала без респіратора чи захисної маски у громадському місці – на зупинці громадського транспорту на проспекті Соборності, 30 в Луцьку. Таким чином, вона порушила вимоги пп. 1 п. 2 постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 року.

В судовому засіданні лучанка свою вину визнала, просила суворо не карати, оскільки засоби захисту нібито забула вдома. Однак, суд виявив принципову позицію.

«Дослідивши зібрані та досліджені в судовому засіданні докази, суд приходить до висновку, що К.Ю., порушивши правила щодо карантину людей, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм, передбачених Законом України «Про захист населення від інфекційних хвороб», іншими актами законодавства, вчинила правопорушення, передбачене ст. 44-3 КУпАП. При цьому, обираючи вид та розмір стягнення за вчинене адміністративне правопорушення, суд враховує особу правопорушника, характер та ступінь суспільної небезпеки вчиненого, інші обставини справи і вважає за правильне застосувати адміністративне стягнення у вигляді штрафу в мінімальному розмірі», – йдеться в постанові судді Луцького міськрайонного суду Романа Кихтюка.

Зрештою, суд постановив визнати лучанку винною у вчиненні правопорушення, передбаченого ст. 44-3 КУпАП та оштрафувати її на 17 тисяч гривень. Також жінка має сплатити 420 гривень судового збору.

Наразі рішення ще не набрало законної сили і впродовж кількох днів ще може бути оскаржене в апеляції.

До слова, за останні роки це не перше адміністративне правопорушення лучанки. Рік тому, коли вона ще працювала комплектувальницею на заводі «Кромберг енд Шуберт Україна», цей же суд визнав її винною у вчиненні іншого адмінпорушення – зберіганні наркотичних речовин. Тоді на жінку відкрили і кримінальне провадження, яке згодом просто закрили. Саму ж уродженку Луцька хоч і визнали винною в адмінпорушенні, але штрафувати не стали через закінчення строків накладення адмінстягнення. До того ж, суд взяв до уваги, що жінка перебувала на стаціонарному лікуванні у Волинській обласній психіатричній лікарні м. Луцька.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: суд, штраф, порушення карантину, лучанка
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