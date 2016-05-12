Порошенко вважає, що Венедіктова отримала чітку вказівку від Зеленського щодо вручення підозри

Ірина Венедіктова отримала чітку вказівку від президента Зеленського на незаконне переслідування п'ятого президента України Петра Порошенка.



Як інформує пресслужбa «



Він також зазначив, що Венедіктова не захотіла обговорювати з народними депутатами з «Європейською Солідарності» численні процесуальні порушення з боку Офісу Генпрокурора і втекла з кабінету.



«Ми твердо переконані із сьогоднішніх дій, що Венедіктова отримала чітку вказівку від президента Зеленського з вулиці Банкової. Ми переконані, що тут є склад кримінального злочину – втручання в діяльність Генерального прокурора з боку або Офісу президента або президента. І сьогодні намагаючись це зробити, вони де-факто вручають підозру двом – Порошенку і Зеленському», – зазначив п’ятий Президент.



За словами Порошенка, країна повертається в часи Януковича і називає це політичним переслідуванням опозиції.



«Єдине, що вони придумали, це «треш» у вигляді того, що я на посаді президента намагався захопити державну владу, намагався здійснити державну зраду або якісь інші дурниці, які були блискуче прокоментовані людиною, яка до мене точно не ставиться із симпатією – 100% людиною Зеленського колишнім Генеральним прокурором Рябошапкою», – нагадав Порошенко.



«Це те саме провадження, яке охарактеризував «100%-во прокурор Зеленського» Рябошапка як «юридичний треш». Це те саме провадження, яке довгий час незаконно розслідувало Державне бюро розслідувань, тому що це провадження було ДБР не підслідне. Воно його розслідувало за 364 статтею Кримінального кодексу. Тобто це було «зловживання владою або службовим становищем». Це стаття підслідна була Національному антикорупційному бюро. Генеральний прокурор тодішній Рябошапка саме це провадження передав для здійснення досудового розслідування Національному антикорупційному бюро. Потім Холодницький, керівник Антикорупційної прокуратури, встановив своєю постановою, що жодного зловживання владою або службовим становищем там не було. Жодних дій, які б суперечили інтересам служби, вчинено не було. Як визначено, цей юридичний треш постановою Холодницького було повернуто назад до ДБР», - нагадав адвокат Ігор Головань.



«Після цього його якось «підмалювали» і зараз намагаються представити суспільству як підозру п’ятому президенту Петру Порошенку. Дійсно, вони вже не те, що народили мишу за цей рік політичних переслідувань. Вони народили щось дрібне типу віруса. Звичайно, це за російськими лекалами вистава для одного глядача – того, який обіцяв п’ятому президенту Петру Порошенку пригоди, і ми як його адвокати також будемо в цих пригодах брати участь. Але це велика ганьба для нашої держави. Серйозні проблеми чекають наше суспільство від того, що встановлюється такий порядок правового нігілізму. Немає такого слова українською, але російською є слово «беспредєл», - переконаний Головань.



Петро Порошенко сказав, що буде вимагати невідкладної зустрічі з генеральним прокурором.



«Відповідно до законодавства, автором якого я є, змін до Конституції, які я вніс, зареєстрував і провів в першому читанні, Генеральний прокурор зобов’язаний брати участь у врученні підозри, якщо вважає за потрібне. Ми приїхали для того, щоб отримати підозру. Після цього, поспілкувавшись з нами близько 40 хвилин, Генеральний прокурор втекла. Ми повідомили, що ми в будь-який час готові знову приїхати до неї, залишили телефони. І як тільки вона звільниться, ми приїдемо до неї для в тому числі здійснення дій», – пояснив п'ятий президент.



Він також повідомив, що під час зустрічі з Венедіктовою народні депутати вимагали виконання законних процесуальних дій, які саботує Офіс генпрокурора.



«Ми намагалися зупинити свавілля. Я можу лише сподіватися, що нас почули і вони змінять позицію. Якщо ні – окремо хочу наголосити: ми не просто не ухиляємося від слідчих дій. Ми прийшли до генеральної прокуратури – ви всі є свідками. У вас є що? Пред’являємо. Покажіть людям – і над вами буде весь світ сміятися, бо якщо п’ятий Президент України намагався захопити державну владу виконанням своїх Конституційних повноважень, призначаючи керівництво тих чи інших підрозділів збройних формувань – це є ніщо інше, як переслідування опозиції», – наголосив Порошенко.



Нагадаємо, співробітники Офісу генпрокурора сьогодні намагалися вручити підозру п'ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку в приміщенні Державного бюро розслідувань.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Генпрокуроротримала чітку вказівку від президентана незаконне переслідування п'ятого президента УкраїниЯк інформує пресслужбa « Європейської Солідарності », про це лідер політсили Петро Порошенко заявив після того, як разом з народними депутатами і адвокатами вийшов з Офісу Генпрокурора.Він також зазначив, що Венедіктова не захотіла обговорювати з народними депутатами з «Європейською Солідарності» численні процесуальні порушення з боку Офісу Генпрокурора і втекла з кабінету.«Ми твердо переконані із сьогоднішніх дій, що Венедіктова отримала чітку вказівку від президента Зеленського з вулиці Банкової. Ми переконані, що тут є склад кримінального злочину – втручання в діяльність Генерального прокурора з боку або Офісу президента або президента. І сьогодні намагаючись це зробити, вони де-факто вручають підозру двом – Порошенку і Зеленському», – зазначив п’ятий Президент.За словами Порошенка, країна повертається в часи Януковича і називає це політичним переслідуванням опозиції.«Єдине, що вони придумали, це «треш» у вигляді того, що я на посаді президента намагався захопити державну владу, намагався здійснити державну зраду або якісь інші дурниці, які були блискуче прокоментовані людиною, яка до мене точно не ставиться із симпатією – 100% людиною Зеленського колишнім Генеральним прокурором», – нагадав Порошенко.«Це те саме провадження, яке охарактеризував «100%-во прокурор Зеленського» Рябошапка як «юридичний треш». Це те саме провадження, яке довгий час незаконно розслідувало Державне бюро розслідувань, тому що це провадження було ДБР не підслідне. Воно його розслідувало за 364 статтею Кримінального кодексу. Тобто це було «зловживання владою або службовим становищем». Це стаття підслідна була Національному антикорупційному бюро. Генеральний прокурор тодішній Рябошапка саме це провадження передав для здійснення досудового розслідування Національному антикорупційному бюро. Потім, керівник Антикорупційної прокуратури, встановив своєю постановою, що жодного зловживання владою або службовим становищем там не було. Жодних дій, які б суперечили інтересам служби, вчинено не було. Як визначено, цей юридичний треш постановою Холодницького було повернуто назад до ДБР», - нагадав адвокат«Після цього його якось «підмалювали» і зараз намагаються представити суспільству як підозру п’ятому президенту Петру Порошенку. Дійсно, вони вже не те, що народили мишу за цей рік політичних переслідувань. Вони народили щось дрібне типу віруса. Звичайно, це за російськими лекалами вистава для одного глядача – того, який обіцяв п’ятому президенту Петру Порошенку пригоди, і ми як його адвокати також будемо в цих пригодах брати участь. Але це велика ганьба для нашої держави. Серйозні проблеми чекають наше суспільство від того, що встановлюється такий порядок правового нігілізму. Немає такого слова українською, але російською є слово «беспредєл», - переконаний Головань.Петро Порошенко сказав, що буде вимагати невідкладної зустрічі з генеральним прокурором.«Відповідно до законодавства, автором якого я є, змін до Конституції, які я вніс, зареєстрував і провів в першому читанні, Генеральний прокурор зобов’язаний брати участь у врученні підозри, якщо вважає за потрібне. Ми приїхали для того, щоб отримати підозру. Після цього, поспілкувавшись з нами близько 40 хвилин, Генеральний прокурор втекла. Ми повідомили, що ми в будь-який час готові знову приїхати до неї, залишили телефони. І як тільки вона звільниться, ми приїдемо до неї для в тому числі здійснення дій», – пояснив п'ятий президент.Він також повідомив, що під час зустрічі з Венедіктовою народні депутати вимагали виконання законних процесуальних дій, які саботує Офіс генпрокурора.«Ми намагалися зупинити свавілля. Я можу лише сподіватися, що нас почули і вони змінять позицію. Якщо ні – окремо хочу наголосити: ми не просто не ухиляємося від слідчих дій. Ми прийшли до генеральної прокуратури – ви всі є свідками. У вас є що? Пред’являємо. Покажіть людям – і над вами буде весь світ сміятися, бо якщо п’ятий Президент України намагався захопити державну владу виконанням своїх Конституційних повноважень, призначаючи керівництво тих чи інших підрозділів збройних формувань – це є ніщо інше, як переслідування опозиції», – наголосив Порошенко.Нагадаємо, співробітники Офісу генпрокурора сьогодні намагалися вручити підозру п'ятому президенту України, народному депутату Петру Порошенку в приміщенні Державного бюро розслідувань.

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