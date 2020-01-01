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Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 червня

Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 червня
У четвер у Волинській області очікується мінлива хмарність.

У Луцьку, Маневичах, Любешеві, Світязі, Ковелі, Володимир-Волинському можливий невеликий дощ за даними Sinoptik.ua.

Температура повітря вночі до +16…+18 градусів, удень – +26…+28. Вітер південний, східний, південно-східний і північно-східний, 1-5 м/с.

У другій половині тижня прогнозується мінлива хмарність, місцями – дощ.

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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