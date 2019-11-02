Від новачка до професіонала: педагогів жидичинського ліцею вчили користуватися MultiBoard. ФОТО





Навчання, яке відбулося 10 червня, здійснила співкоординаторка Громадянського Руху «СВІДОМІ» Христина Назар на прохання вчителів навчального закладу,



Так, педагоги озброїлися ноутбуками та терпінням, аби пройти шлях від реєстрації у програмі до створення власних уроків та програм, які полегшуватимуть роботу на уроках та зацікавлюватимуть учнів будь-якого класу.



Христина Назар відповідала на запитання вчителів та наочно показувала маніпуляції на дошці, яка виконує роль помічника вчителя будь-якої дисципліни від української мови – до фізики.



«Мультимедійна дошка – це пристрій, який однозначно допоможе вчителям організувати заняття цікавіше та захопливіше. А учням – сприймати інформацію на іншому рівні із детальними описами, анімаційними вставками, відео та іншими технологіями. Я не могла відмовити педагогам, які бажають йти у ногу з часом та досконало навчитися користуватися мультимедійною дошкою, адже від цього значною мірою залежить рівень знань учнів – майбутнього покоління», – зауважила Христина Назар.



Своєю чергою, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход здодав, що цей навчальний рік для вчителів був доволі тяжкий та насичений у зв'язку з карантином. Тому працівникам освіти важливо працювати і впроваждувати новітні технології під час дистанційного навчання учнів.



«Цей рік був тяжким для педагогів. Але з іншого буку він дозволив освоїти технічні засоби, які в подальшому будуть допомагати вам комунікувати з учнями, надавати якісні освітні послуги. Є боязнь, що після випробування технічних засобів, професія вчителів може не бути такою затребуваною, але ми віримо, що ваша праця буде необіхдною», – переконаний Михайло Наход.



Вчителі, своєю чергою, лишилися задоволені у тому, що під час навчання вдалося розібратися у можливостях техніки та працювати на мультимедійній дошці на професійному рівні.



Нагадаємо, що депутат Луцькради та співзасновник «СВІДОМИХ» Андрій Покровський був ініціатором у забезпеченні усіх шкіл Луцька мультибордами. Однак ідея не була підтримана депутатським корпусом. Натомість Покровський за власний кошт придбав та подарував інтерактивні панелі MultiBoard у луцькі школи №1, 14 та 18.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Жидичині відбулися навчання для педагогів, під час яких освітян ліцею ближче познайомили з технологіями роботи на мультимедійних дошках.Навчання, яке відбулося 10 червня, здійснила співкоординаторка Громадянського Руху «СВІДОМІ»на прохання вчителів навчального закладу, пише ІА "Конкурент".Так, педагоги озброїлися ноутбуками та терпінням, аби пройти шлях від реєстрації у програмі до створення власних уроків та програм, які полегшуватимуть роботу на уроках та зацікавлюватимуть учнів будь-якого класу.Христина Назар відповідала на запитання вчителів та наочно показувала маніпуляції на дошці, яка виконує роль помічника вчителя будь-якої дисципліни від української мови – до фізики.«Мультимедійна дошка – це пристрій, який однозначно допоможе вчителям організувати заняття цікавіше та захопливіше. А учням – сприймати інформацію на іншому рівні із детальними описами, анімаційними вставками, відео та іншими технологіями. Я не могла відмовити педагогам, які бажають йти у ногу з часом та досконало навчитися користуватися мультимедійною дошкою, адже від цього значною мірою залежить рівень знань учнів – майбутнього покоління», – зауважила Христина Назар.Своєю чергою, співзасновник Громадянського Руху «СВІДОМІ» Михайло Наход здодав, що цей навчальний рік для вчителів був доволі тяжкий та насичений у зв'язку з карантином. Тому працівникам освіти важливо працювати і впроваждувати новітні технології під час дистанційного навчання учнів.«Цей рік був тяжким для педагогів. Але з іншого буку він дозволив освоїти технічні засоби, які в подальшому будуть допомагати вам комунікувати з учнями, надавати якісні освітні послуги. Є боязнь, що після випробування технічних засобів, професія вчителів може не бути такою затребуваною, але ми віримо, що ваша праця буде необіхдною», – переконаний Михайло Наход.Вчителі, своєю чергою, лишилися задоволені у тому, що під час навчання вдалося розібратися у можливостях техніки та працювати на мультимедійній дошці на професійному рівні.Нагадаємо, що депутат Луцькради та співзасновник «СВІДОМИХ» Андрій Покровський був ініціатором у забезпеченні усіх шкіл Луцька мультибордами. Однак ідея не була підтримана депутатським корпусом. Натомість Покровський за власний кошт придбав та подарував інтерактивні панелі MultiBoard у луцькі школи №1, 14 та 18.

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