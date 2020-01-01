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11 червня на Волині: гортаючи календар

11 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні відзначає день народження директор модельного агентства Марина Занюк (на фото).

Вітаємо її зі святом, бажаємо здоров'я, натхнення й успіхів у роботі.

Іменинники 11 червня – чоловіки з ім’ям Іван.

Зичимо їм радості, любові й життєвих перемог.

У цей день 1963 року згідно з рішенням виконавчого комітету Волинської обласної ради депутатів трудящих було засноване Ківерцівське медичне училище.

Зараз це – Ківерцівський медичний коледж.

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Теги: Волинь, Луцьк, день народження
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