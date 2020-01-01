У Княгининку – аварія: автівка злетіла у кювет. ФОТО





Аварія трапилася сьогодні, 10 червня,



За інформацією очевидців, водій автомобіля Opel Omega виїжджав з повороту, коли у нього врізалося інше авто, яке рухалося головною дорогою.



Внаслідок удару легковик Opel Omega злетів у кювет.



За попередньою інформацією, водій серйозних травм не отримав.



На місці ДТП працювали патрульні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Княгининок на вулиці Соборній сталася ДТП.Аварія трапилася сьогодні, 10 червня, пише "Волинь24".За інформацією очевидців, водій автомобіля Opel Omega виїжджав з повороту, коли у нього врізалося інше авто, яке рухалося головною дорогою.Внаслідок удару легковик Opel Omega злетів у кювет.За попередньою інформацією, водій серйозних травм не отримав.На місці ДТП працювали патрульні.

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