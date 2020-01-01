вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У Княгининку – аварія: автівка злетіла у кювет. ФОТО

У Княгининку – аварія: автівка злетіла у кювет. ФОТО
У селі Княгининок на вулиці Соборній сталася ДТП.

Аварія трапилася сьогодні, 10 червня, пише "Волинь24".

За інформацією очевидців, водій автомобіля Opel Omega виїжджав з повороту, коли у нього врізалося інше авто, яке рухалося головною дорогою.

Внаслідок удару легковик Opel Omega злетів у кювет.

За попередньою інформацією, водій серйозних травм не отримав.

На місці ДТП працювали патрульні.

У Княгининку – аварія: автівка злетіла у кювет. ФОТО
У Княгининку – аварія: автівка злетіла у кювет. ФОТО
У Княгининку – аварія: автівка злетіла у кювет. ФОТО
У Княгининку – аварія: автівка злетіла у кювет. ФОТО
У Княгининку – аварія: автівка злетіла у кювет. ФОТО
У Княгининку – аварія: автівка злетіла у кювет. ФОТО

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Княгининок, аварія, кювет
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Княгининку – аварія: автівка злетіла у кювет. ФОТО
Сьогодні, 20:07
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 червня
Сьогодні, 20:00
Від новачка до професіонала: педагогів жидичинського ліцею вчили користуватися MultiBoard. ФОТО
Сьогодні, 19:47
Лучанку, яка перебувала на зупинці без маски, оштрафували на кругленьку суму
Сьогодні, 19:38
Через Волинь у вантажівці намагалися провезти незаконні автозапчастини із Польщі. ФОТО
Сьогодні, 19:26
Схожі новини
Вночі поблизу села на Волині легковик злетів у кювет. ФОТО Вночі поблизу села на Волині легковик злетів у кювет. ФОТО
31 травень, 21:18
Лучанин за кермом BMW з’їхав у кювет Лучанин за кермом BMW з’їхав у кювет
13 травень, 11:51
Під Луцьком – смертельна аварія. ФОТО. ОНОВЛЕНО Під Луцьком – смертельна аварія. ФОТО. ОНОВЛЕНО
07 травень, 10:07
На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче» через аварію дві автівки злетіли у кювет. ФОТО На трасі «Доманове-Ковель-Чернівці-Теребляче» через аварію дві автівки злетіли у кювет. ФОТО
06 травень, 13:53
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Вперше в Україні: у Луцьку видадуть повну збірку творів Лесі Українки
09 червень, 05:04
 1
У Княгининку – аварія: автівка злетіла у кювет. ФОТО
Сьогодні, 20:07
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 червня
Сьогодні, 20:00
 0
Від новачка до професіонала: педагогів жидичинського ліцею вчили користуватися MultiBoard. ФОТО
Сьогодні, 19:47
 0
Лучанку, яка перебувала на зупинці без маски, оштрафували на кругленьку суму
Сьогодні, 19:38
 0
Медіа
відео
1/8