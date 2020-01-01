У Княгининку – аварія: автівка злетіла у кювет. ФОТО
Сьогодні, 20:07
У селі Княгининок на вулиці Соборній сталася ДТП.
Аварія трапилася сьогодні, 10 червня, пише "Волинь24".
За інформацією очевидців, водій автомобіля Opel Omega виїжджав з повороту, коли у нього врізалося інше авто, яке рухалося головною дорогою.
Внаслідок удару легковик Opel Omega злетів у кювет.
За попередньою інформацією, водій серйозних травм не отримав.
На місці ДТП працювали патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Аварія трапилася сьогодні, 10 червня, пише "Волинь24".
За інформацією очевидців, водій автомобіля Opel Omega виїжджав з повороту, коли у нього врізалося інше авто, яке рухалося головною дорогою.
Внаслідок удару легковик Opel Omega злетів у кювет.
За попередньою інформацією, водій серйозних травм не отримав.
На місці ДТП працювали патрульні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Княгининку – аварія: автівка злетіла у кювет. ФОТО
Сьогодні, 20:07
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 11 червня
Сьогодні, 20:00
Від новачка до професіонала: педагогів жидичинського ліцею вчили користуватися MultiBoard. ФОТО
Сьогодні, 19:47
Через Волинь у вантажівці намагалися провезти незаконні автозапчастини із Польщі. ФОТО
Сьогодні, 19:26