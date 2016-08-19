Україна отримала від ЄС 500 мільйонів євро
Сьогодні, 00:13
Україна отримала другий транш від Європейської Комісії у рамках четвертої програми макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС.
Номінальний обсяг допомоги - 500 млн євро, - пишуть Українські новини.
Гроші надійдуть у вигляді позики зі строком погашення до 10.06.2035 року під 0,125% річних.
Отримані кошти направлять на фінансування витрат державного бюджету та сприятиме зменшенню зовнішнього фінансового тиску на Україну і поліпшення платіжного балансу держави.
З урахуванням необхідності належного фінансування заходів з подолання негативних економічних наслідків від поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, отримання зазначених коштів буде сприяти збереженню фінансової стабільності в Україні.
Отримання зазначеного пільгового кредитного ресурсу стало можливим після виконання Україною (в кінці 2019) всіх 12-ти спеціальних умов щодо впровадження заходів щодо реформ у різних сферах.
Тим часом у проєкті меморандуму з МВФ передбачається, що Україна продовжить медичну реформу і розширить механізм фінансування медичної допомоги.
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Номінальний обсяг допомоги - 500 млн євро, - пишуть Українські новини.
Гроші надійдуть у вигляді позики зі строком погашення до 10.06.2035 року під 0,125% річних.
Отримані кошти направлять на фінансування витрат державного бюджету та сприятиме зменшенню зовнішнього фінансового тиску на Україну і поліпшення платіжного балансу держави.
З урахуванням необхідності належного фінансування заходів з подолання негативних економічних наслідків від поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, отримання зазначених коштів буде сприяти збереженню фінансової стабільності в Україні.
Отримання зазначеного пільгового кредитного ресурсу стало можливим після виконання Україною (в кінці 2019) всіх 12-ти спеціальних умов щодо впровадження заходів щодо реформ у різних сферах.
Тим часом у проєкті меморандуму з МВФ передбачається, що Україна продовжить медичну реформу і розширить механізм фінансування медичної допомоги.
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