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Україна отримала від ЄС 500 мільйонів євро

Україна отримала від ЄС 500 мільйонів євро
Україна отримала другий транш від Європейської Комісії у рамках четвертої програми макрофінансової (кредитної) допомоги ЄС.

Номінальний обсяг допомоги - 500 млн євро, - пишуть Українські новини.


Гроші надійдуть у вигляді позики зі строком погашення до 10.06.2035 року під 0,125% річних.

Отримані кошти направлять на фінансування витрат державного бюджету та сприятиме зменшенню зовнішнього фінансового тиску на Україну і поліпшення платіжного балансу держави.

З урахуванням необхідності належного фінансування заходів з подолання негативних економічних наслідків від поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2, отримання зазначених коштів буде сприяти збереженню фінансової стабільності в Україні.

Отримання зазначеного пільгового кредитного ресурсу стало можливим після виконання Україною (в кінці 2019) всіх 12-ти спеціальних умов щодо впровадження заходів щодо реформ у різних сферах.

Тим часом у проєкті меморандуму з МВФ передбачається, що Україна продовжить медичну реформу і розширить механізм фінансування медичної допомоги.

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Теги: ЄС, Україна, гроші
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