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Дерева повиривало з корінням: наслідки буревію на Волині. ФОТО, ВІДЕО

Дерева повиривало з корінням: наслідки буревію на Волині. ФОТО, ВІДЕО
У мережі з'явилися фото відео наслідків буревію, який пронісся Шацьким районом.

Про це у фейсбуці написала директорка Підманевськоі школи Олена Герасимук.

Жінка оприлюднила фото та відео наслідків негоди, яка пронеслася Шацьким районом.

Зокрема, на території дитячого табору "Супутник", що знаходиться на озері Світязь, буревій поламав дерева, а деякі сильний вітер навіть повиривав з корінням.

Дерева повиривало з корінням: наслідки буревію на Волині. ФОТО, ВІДЕО
Дерева повиривало з корінням: наслідки буревію на Волині. ФОТО, ВІДЕО





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Теги: Волинь, Світязь
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Коментарі 1
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Я під тими березами колись цілувався ((((
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