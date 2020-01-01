Дерева повиривало з корінням: наслідки буревію на Волині. ФОТО, ВІДЕО





Про це у фейсбуці написала директорка Підманевськоі школи Олена Герасимук.



Жінка оприлюднила фото та відео наслідків негоди, яка пронеслася Шацьким районом.



Зокрема, на території дитячого табору "Супутник", що знаходиться на озері Світязь, буревій поламав дерева, а деякі сильний вітер навіть повиривав з корінням.













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