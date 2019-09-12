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На Волині на гарячому спіймали наркоторговця. ФОТО

На Волині на гарячому спіймали наркоторговця. ФОТО
Рожищенські поліцейські спіймали на гарячому чоловіка, який збував наркотичні речовини.

Про це повідомляють у секторі комунікації поліції Волинської області.

Зловмисник промишляв у Рожищенському районі. Правопорушника заскочили на гарячому, коли той збував канабіс. Правоохоронці задокументували три факти збуту затриманим наркотиків.
На Волині на гарячому спіймали наркоторговця. ФОТО


Згодом, під час проведення санкціонованих обшуків за його місцем проживання поліцейські вилучили ще декілька пакунків із речовиною, схожою на канабіс.

Вилучене направили на дослідження, зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України.
На Волині на гарячому спіймали наркоторговця. ФОТО


Затриманому повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України та обрали міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Йому загрожує, зокрема, до десяти років позбавлення волі із кофіскацією майна.

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Теги: кримінал, поліція, Волинь, наркотики
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