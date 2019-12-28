У винуватця смертельної аварії, у якій загинуло троє волинян та дитина, було 13 порушень ПДР
Сьогодні, 23:04
Винуватець смертельної аварії на Рівненщині в який загинуло троє волинян та 4-річна дитина за останні роки мав 13 приписів за порушення ПДР.
Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Нагадаємо, автопригода за участю вантажівки та трьох легковиків, внаслідок якої загинуло четверо осіб сталася сьомого червня, о 18:25 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Вересневе на Рівненщині.
За словами поліцейського, водій вантажівки за останні кілька років
мав немалий «послужний список» порушень ПДР
Водій отрима приписи за:
- ч.1 ст. 130 (керування тз у стані сп`яніння);
- 08.03.2016 за ч. 1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);
- ст. 124 (порушення ПДР, що спричинили ДТП);
- ст. 124 (порушення ПДР, що спричинили ДТП);
- ч. 1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);
- ч. 1 ст. 121 (керування водієм транспортним засобом, що має несправності);
- ч.1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);
- ч. 1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);
- ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний сигнал світлофору)
- ст. 124 ( порушення ПДР, що спричинили ДТП)
- ч.1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);
- ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП );
- ст. 122-4 (залишення місця ДТП)
"На мою думку, сумнівно, чи такий водій взагалі має керувати транспортними засобами поряд з іншими водіями, але давати йому кермо вантажівки, як мінімум, - безвідповідально", - написав поліцейський.
Нагадаємо, винуватця смертельної аварії взяли під варту. За гратами водій проведе 2 місяці.
Також Олексій Білошицький зазначив, що введення відповідальності за численні порушення - із зупиненням права керування і перескладанням всіх іспитів - це те, що потрібно запровадити якомога швидше. Поліцейські працюють над відповідним законопроектом.
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Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.
Нагадаємо, автопригода за участю вантажівки та трьох легковиків, внаслідок якої загинуло четверо осіб сталася сьомого червня, о 18:25 на автодорозі «Київ-Чоп» поблизу села Вересневе на Рівненщині.
За словами поліцейського, водій вантажівки за останні кілька років
мав немалий «послужний список» порушень ПДР
Водій отрима приписи за:
- ч.1 ст. 130 (керування тз у стані сп`яніння);
- 08.03.2016 за ч. 1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);
- ст. 124 (порушення ПДР, що спричинили ДТП);
- ст. 124 (порушення ПДР, що спричинили ДТП);
- ч. 1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);
- ч. 1 ст. 121 (керування водієм транспортним засобом, що має несправності);
- ч.1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);
- ч. 1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);
- ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний сигнал світлофору)
- ст. 124 ( порушення ПДР, що спричинили ДТП)
- ч.1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);
- ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП );
- ст. 122-4 (залишення місця ДТП)
"На мою думку, сумнівно, чи такий водій взагалі має керувати транспортними засобами поряд з іншими водіями, але давати йому кермо вантажівки, як мінімум, - безвідповідально", - написав поліцейський.
Нагадаємо, винуватця смертельної аварії взяли під варту. За гратами водій проведе 2 місяці.
Також Олексій Білошицький зазначив, що введення відповідальності за численні порушення - із зупиненням права керування і перескладанням всіх іспитів - це те, що потрібно запровадити якомога швидше. Поліцейські працюють над відповідним законопроектом.
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