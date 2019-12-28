У винуватця смертельної аварії, у якій загинуло троє волинян та дитина, було 13 порушень ПДР

Винуватець смертельної аварії на Рівненщині в який загинуло троє волинян та 4-річна дитина за останні роки мав 13 приписів за порушення ПДР.Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліціїЗа словами поліцейського, водій вантажівки за останні кілька роківмав немалий «послужний список» порушень ПДРВодій отрима приписи за:- ч.1 ст. 130 (керування тз у стані сп`яніння);- 08.03.2016 за ч. 1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);- ст. 124 (порушення ПДР, що спричинили ДТП);- ст. 124 (порушення ПДР, що спричинили ДТП);- ч. 1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);- ч. 1 ст. 121 (керування водієм транспортним засобом, що має несправності);- ч.1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);- ч. 1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);- ч. 2 ст. 122 (проїзд на заборонний сигнал світлофору)- ст. 124 ( порушення ПДР, що спричинили ДТП)- ч.1 ст. 122 (порушення ПДР - не виконання вимог дорожніх знаків);- ст. 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП );- ст. 122-4 (залишення місця ДТП)"На мою думку, сумнівно, чи такий водій взагалі має керувати транспортними засобами поряд з іншими водіями, але давати йому кермо вантажівки, як мінімум, - безвідповідально", - написав поліцейський.Також Олексій Білошицький зазначив, що введення відповідальності за численні порушення - із зупиненням права керування і перескладанням всіх іспитів - це те, що потрібно запровадити якомога швидше. Поліцейські працюють над відповідним законопроектом.