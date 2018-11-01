Українці зможуть обирати постачальника газу

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Н К Р Е К П) спростила правила переходу до іншого постачальника газу.Це означає, що українці зможуть вільно обирати постачальника, базуючи свій вибір на кращому сервісі, умовах оплати чи обслуговування, - йдеться на сторінці Нафтогазу України."Якщо ви живете у Житомирській області, але хочете обрати постачальника з Вінницької – за новими правилами це можна зробити у кілька кліків, відправивши заяву-приєднання та документи, що ідентифікують особу, новому постачальнику", - йдеться у дописі.З 1 липня має запрацювати ринок газу для населення. І спрощення процедури зміни постачальника було однією з необхідних умов для повноцінного старту відкритого ринку.Ще одна умова – запуск роботи «постачальника останньої надії» (ПОН). Міністерство енергетики та захисту довкілля України має обрати ПОН на конкурсі.