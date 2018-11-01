вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Українці зможуть обирати постачальника газу

Українці зможуть обирати постачальника газу
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (Н К Р Е К П) спростила правила переходу до іншого постачальника газу.

Це означає, що українці зможуть вільно обирати постачальника, базуючи свій вибір на кращому сервісі, умовах оплати чи обслуговування, - йдеться на сторінці Нафтогазу України.

"Якщо ви живете у Житомирській області, але хочете обрати постачальника з Вінницької – за новими правилами це можна зробити у кілька кліків, відправивши заяву-приєднання та документи, що ідентифікують особу, новому постачальнику", - йдеться у дописі.

З 1 липня має запрацювати ринок газу для населення. І спрощення процедури зміни постачальника було однією з необхідних умов для повноцінного старту відкритого ринку.

Ще одна умова – запуск роботи «постачальника останньої надії» (ПОН). Міністерство енергетики та захисту довкілля України має обрати ПОН на конкурсі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: газ, Україна, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Рекордна кількість виявлених випадків коронавірусу за добу на Волині: як це пояснюють епідеміологи
Заборонили дитсадки, спортзали і богослужіння з прихожанами: на Волині скасували більшість карантинних послаблень
Транспорт у Луцьку запрацює з 1 червня, дитсадки – із 3-го червня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Обшук автіки та знешкодження «бомби»: волинські вибухотехніки відточували майстерність. ФОТО
Сьогодні, 02:19
Українці зможуть обирати постачальника газу
Сьогодні, 01:09
Україна отримала від ЄС 500 мільйонів євро
Сьогодні, 00:13
11 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Біля Рівного горіла вантажівка з лісом. ВІДЕО
10 червень, 23:43
Схожі новини
Від сьогодні ціна на газ виросте майже на чверть Від сьогодні ціна на газ виросте майже на чверть
01 листопад, 2018, 08:54
На Волині з липня подорожчає абонплата за газ На Волині з липня подорожчає абонплата за газ
10 червень, 09:42
Ранок 10 червня: в Україні – 525 нових випадків коронавірусу за добу, з них на Волині – 101 Ранок 10 червня: в Україні – 525 нових випадків коронавірусу за добу, з них на Волині – 101
10 червень, 09:19
В Україні – 463 нових випадки коронавірусу за добу В Україні – 463 нових випадки коронавірусу за добу
08 червень, 10:22
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Обшук автіки та знешкодження «бомби»: волинські вибухотехніки відточували майстерність. ФОТО
Сьогодні, 02:19
 0
Українці зможуть обирати постачальника газу
Сьогодні, 01:09
 0
Україна отримала від ЄС 500 мільйонів євро
Сьогодні, 00:13
 0
11 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Біля Рівного горіла вантажівка з лісом. ВІДЕО
10 червень, 23:43
 0
Медіа
відео
1/8