Обшук автіки та знешкодження «бомби»: волинські вибухотехніки відточували майстерність. ФОТО
Сьогодні, 02:19
Волинські вибухотехніки провели планові навчання, під час яких покращували свої професійні навички.
Тренування працівників вибухотехнічного відділу відбулося у середу, 10 червня, у Тренінговому центрі ГУНП у Волинській області та на полігоні в Ківерцівському районі, - йдеться у повідомленні на сторінці поліції Волині.
Поліціянти відпрацьовували навики огляду автомобіля та підриву вибухової речовини вогневим способом, також знешкоджували муляж за допомогою гідродинамічного руйнувача.
Вибухотехніки стверджують, що настільки відповідальна професія потребує постійного самовдосконалення. Читання методичної літератури, звичайно, допомагає, але майстрами справи стають тільки на практиці, тому планові навчання для них є надзвичайно важливими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Тренування працівників вибухотехнічного відділу відбулося у середу, 10 червня, у Тренінговому центрі ГУНП у Волинській області та на полігоні в Ківерцівському районі, - йдеться у повідомленні на сторінці поліції Волині.
Поліціянти відпрацьовували навики огляду автомобіля та підриву вибухової речовини вогневим способом, також знешкоджували муляж за допомогою гідродинамічного руйнувача.
Вибухотехніки стверджують, що настільки відповідальна професія потребує постійного самовдосконалення. Читання методичної літератури, звичайно, допомагає, але майстрами справи стають тільки на практиці, тому планові навчання для них є надзвичайно важливими.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Обшук автіки та знешкодження «бомби»: волинські вибухотехніки відточували майстерність. ФОТО
Сьогодні, 02:19
Українці зможуть обирати постачальника газу
Сьогодні, 01:09
Україна отримала від ЄС 500 мільйонів євро
Сьогодні, 00:13
11 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Біля Рівного горіла вантажівка з лісом. ВІДЕО
10 червень, 23:43