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Обшук автіки та знешкодження «бомби»: волинські вибухотехніки відточували майстерність. ФОТО

Обшук автіки та знешкодження «бомби»: волинські вибухотехніки відточували майстерність. ФОТО
Волинські вибухотехніки провели планові навчання, під час яких покращували свої професійні навички.

Тренування працівників вибухотехнічного відділу відбулося у середу, 10 червня, у Тренінговому центрі ГУНП у Волинській області та на полігоні в Ківерцівському районі, - йдеться у повідомленні на сторінці поліції Волині.

Поліціянти відпрацьовували навики огляду автомобіля та підриву вибухової речовини вогневим способом, також знешкоджували муляж за допомогою гідродинамічного руйнувача.

Вибухотехніки стверджують, що настільки відповідальна професія потребує постійного самовдосконалення. Читання методичної літератури, звичайно, допомагає, але майстрами справи стають тільки на практиці, тому планові навчання для них є надзвичайно важливими.

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Теги: поліція, Волинь, тренування
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