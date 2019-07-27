На українських дорогах встановлять нові знаки
Сьогодні, 06:16
"Укравтодор" впроваджує запуск нової навігації на дорогах України, який передбачає також і встановлення нових дорожніх знаків.
За словами глави агентсва Олександра Кубракова, це допоможе водіям краще орієнтуватися у місцевості та планувати маршрути, - OBOZREVATEL.
"Мені важко уявити щоб зараз, після того, як будуть оновлені тисячі кілометрів доріг, на них будуть встановлені знаки старого зразка. Якісне дорожнє покриття та сучасна навігація – по-справжньому європейські дороги в Україні", – зазначив він.
Кубраков нагадав, що дорожні знаки – це інформація для планування маршрутів, попередження про можливі дорожні ускладнення та заборонені дії. Від їхньої якості та функціональності залежить безпека учасників дорожнього руху.
"Наше спільне завдання – зробити орієнтування в подорожах максимально комфортним і доступним. Особливо коли вирішувати треба швидко", – наголосив Кубраков.
Зазначається, що експериментальні знаки вже встановлені на Львівщині. У планах "Укравтодору" запровадити нову навігацію на маршруті Київ – Дніпро (Н-31), Сєвєродонецьк – КПП Станиця – Луганська, Київ – Знам'янка (Н-01) та багатьох інших маршрутах.
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За словами глави агентсва Олександра Кубракова, це допоможе водіям краще орієнтуватися у місцевості та планувати маршрути, - OBOZREVATEL.
"Мені важко уявити щоб зараз, після того, як будуть оновлені тисячі кілометрів доріг, на них будуть встановлені знаки старого зразка. Якісне дорожнє покриття та сучасна навігація – по-справжньому європейські дороги в Україні", – зазначив він.
Кубраков нагадав, що дорожні знаки – це інформація для планування маршрутів, попередження про можливі дорожні ускладнення та заборонені дії. Від їхньої якості та функціональності залежить безпека учасників дорожнього руху.
"Наше спільне завдання – зробити орієнтування в подорожах максимально комфортним і доступним. Особливо коли вирішувати треба швидко", – наголосив Кубраков.
Зазначається, що експериментальні знаки вже встановлені на Львівщині. У планах "Укравтодору" запровадити нову навігацію на маршруті Київ – Дніпро (Н-31), Сєвєродонецьк – КПП Станиця – Луганська, Київ – Знам'янка (Н-01) та багатьох інших маршрутах.
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