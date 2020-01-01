На реконструкцію каналізації та очисних споруд Луцьку потрібно 10 мільйонів євро

КП «Луцькводоканал» працює над залученням більше 10 млн євро інвестицій Європейського інвестиційного банку, щоб здійснити реконструкцію очисних споруд в Липлянах, а також модернізувати системи водопостачання та водовідведення у Луцьку.Єдиним варіантом для фінансових надходжень є саме позика від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ), - повідомляють у Луцькводоканалі.На підприємстві повідомляють, що очисні споруди в селі Липляни, на які потрапляють стоки з усього Луцька і навколишніх сіл, уже давно потребують реконструкції. Збудовані десятки років тому, очисні в Липлянах не були розраховані на існуючу нині якість стоків, а також конструктивні елементи споруд зазнали фізичного зносу за рахунок агресивного середовища і тривалого терміну експлуатації без капітального ремонту.Каналізаційні мережі й очисні споруди у Луцьку, як і по всій Україні, давно зношені і не відповідають вимогам сьогодення. Тому ще у 2016 році на підприємстві розпочалась підготовча фаза реалізації проєкту «Модернізація системи водопостачання та водовідведення м. Луцьк».Метою проєкту є зменшення негативного екологічного впливу від діяльності КП «Луцькводоканал» на стан довкілля, підвищення якості послуг з централізованого водопостачання та водовідведення для споживачів, підвищення надійності роботи систем централізованого водопостачання та водовідведення у м. Луцьк та покращення фінансового та технічного стану підприємства шляхом оновлення основного виробничого обладнання й мереж із використанням сучасних енергоефективних технологічних рішень.Передбачена в проєкті реконструкція очисних споруд підприємства включає в себе реконструкцію приймальної камери, аеротенків, первинних та вторинних відстійників із заміною обладнання та добудовою цеху осушування мулу, а також лабораторне обладнання для контролю якості прийнятих стічних вод та вод, які скидаються після очищення в річку Стир.Бюджет проєкту складає 10 мільйонів 900 тисяч євро (більше 326 млн грн), зокрема позикових коштів банку - понад 9 мільйонів, а також співфінансування за рахунок коштів бюджету Луцької міської ради - 1,8 мільйона євро.Зараз підприємство виходить на заключну стадію підготовчого періоду, результатом якого буде проведення міжнародного тендеру з вибору учасника реалізації проекту та підписання кредитного договору з Європейським інвестиційним банком.Як повідомлялося раніше, підготовча фаза реалізації проєкту мала тривати близько 10 місяців, від червня 2019 року. Вже складено довгостроковий план інвестицій та подано на узгодження банку, складено технічний звіт про існуючий стан підприємства, який знаходиться на узгодженні банку. Наразі фахівці підприємства разом із консультантами Європейського інвестиційного банку розробляють план пріоритетних інвестицій на 5 років в рамках проєкту.Загрозою успішного втілення цього проєкту може стати так звана державна урядова програма розвитку, яка передбачає передачу всієї відповідальності за регулювання діяльності водоканалів на місцевий рівень, тобто без участі держави. А Європейський кредит обсягом більше 10 млн євро для такого міста як Луцьк може бути наданий лише під державні гарантії. Попри зміну уряду наразі ця програма розвитку є діючою. Однак Луцька міська рада і КП «Луцькводоканал» докладають максимум зусиль для того, щоб проєкт реконструкції очисних було реалізовано.Ще одне серйозне завдання для залучення європейських інвестицій – це проведення фінансової оцінки діяльності підприємства Міністерством фінансів України. Для прикладу у 2017 році підприємство проходило процедуру фінансової оцінки діяльності та отримало від Міністерства фінансів України позитивний висновок.Для успішної реалізації проєкту Луцька міська рада має передбачити в бюджеті міста кошти на співфінансування проєкту у сумі 1,8 мільйона євро на 5 років.Початок практичних робіт з реалізації проєкту заплановано на початок 2021 року. Реалізація всіх видів робіт, передбачених проєктом, триватиме орієнтовно протягом п’яти років.