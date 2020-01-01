У нововолинському парку невідомі «прикрасили» нещодавно оновлені фортеці . ФОТО





На ремонтні роботи витратили 190 тисяч гривень. Зробили реставрацію, пофарбували і зараз наносять малюнки героїв мультфільмів, - пише



Однак, мистецтвом займаються не лише художники. Раніше за них інші «митці» встигли нанести своє бачення прекрасного. На фортеці постійно з’являються різноманітні написи. Один із таких уже навіть довелося зафарбувати. Але «майстри» прикладають свою руку знову і знову.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Нововолинському парку культури та відпочинку на нещодавно оновлених стінах фортець з'являються нові написи невідомих.На ремонтні роботи витратили 190 тисяч гривень. Зробили реставрацію, пофарбували і зараз наносять малюнки героїв мультфільмів, - пише БУГ Однак, мистецтвом займаються не лише художники. Раніше за них інші «митці» встигли нанести своє бачення прекрасного. На фортеці постійно з’являються різноманітні написи. Один із таких уже навіть довелося зафарбувати. Але «майстри» прикладають свою руку знову і знову.

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