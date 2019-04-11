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У трьох волинян вилучили автівки з сумнівними документами

У трьох волинян вилучили автівки з сумнівними документами
На Волині правоохоронці виявили дві автівки із сумнівними документами.

На вихідних, під час реєстрації автомобіля BMW, на території територіального сервісного центру МВС України у Ковелі, експерт виявив ознаки підробки номеру кузова та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Автомобіль належить 27-річному ковельчанину, - інформує ГУНП у Волинській області.

Окрім цього, за порушення правил безпеки дорожнього руху, по вулиці Тимошенка у Ковелі, поліцейські зупинили легковик Ford Granada, під керуванням 70-річного місцевого жителя. Під час перевірки автомобіля встановили, що номера агрегатів не співпадають з записами в реєстраційних документах.

Обидва автомобілі помістили на арештмайданчик. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 290 Кримінального кодексу України.

А у Любомльському районі 23-річний житель Турійського району катався автомобілем Mercedes з підробленим свідоцтвом про його реєстрацію і номерними знаками іншого авто.

Легковик також вилучили. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Триває слідство.




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Теги: авто, документи
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