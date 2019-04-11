У трьох волинян вилучили автівки з сумнівними документами
Сьогодні, 09:21
На Волині правоохоронці виявили дві автівки із сумнівними документами.
На вихідних, під час реєстрації автомобіля BMW, на території територіального сервісного центру МВС України у Ковелі, експерт виявив ознаки підробки номеру кузова та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Автомобіль належить 27-річному ковельчанину, - інформує ГУНП у Волинській області.
Окрім цього, за порушення правил безпеки дорожнього руху, по вулиці Тимошенка у Ковелі, поліцейські зупинили легковик Ford Granada, під керуванням 70-річного місцевого жителя. Під час перевірки автомобіля встановили, що номера агрегатів не співпадають з записами в реєстраційних документах.
Обидва автомобілі помістили на арештмайданчик. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 290 Кримінального кодексу України.
А у Любомльському районі 23-річний житель Турійського району катався автомобілем Mercedes з підробленим свідоцтвом про його реєстрацію і номерними знаками іншого авто.
Легковик також вилучили. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Триває слідство.
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На вихідних, під час реєстрації автомобіля BMW, на території територіального сервісного центру МВС України у Ковелі, експерт виявив ознаки підробки номеру кузова та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу. Автомобіль належить 27-річному ковельчанину, - інформує ГУНП у Волинській області.
Окрім цього, за порушення правил безпеки дорожнього руху, по вулиці Тимошенка у Ковелі, поліцейські зупинили легковик Ford Granada, під керуванням 70-річного місцевого жителя. Під час перевірки автомобіля встановили, що номера агрегатів не співпадають з записами в реєстраційних документах.
Обидва автомобілі помістили на арештмайданчик. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 290 Кримінального кодексу України.
А у Любомльському районі 23-річний житель Турійського району катався автомобілем Mercedes з підробленим свідоцтвом про його реєстрацію і номерними знаками іншого авто.
Легковик також вилучили. Відомості слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 358 Кримінального кодексу України. Йдеться про підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів. Триває слідство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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