49 мільйонів поїздок за три роки безвізу із країнами ЄС: куди українці подорожували найбільше





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Найбільша кількість українців користуються кордоном із Польщею. Також були активними ділянки кордону з Угорщиною та Румунією, і дещо менше кордон зі Словаччиною.



При цьому додають, що пасажиропотік наших співвітчизників до країн ЄС зростає щороку. Зокрема у 2018 році кількість поїздок була на рівні 17,5мільйонів, а в минулому році вона становила – 18,65 млн.



Перші місяці 2020 року також не стали виключенням, однак далі на ситуацію вплинула пандемія захворювання на коронавірусну інфекцію через що більшість країн обмежили в’їзд, а регулярне міжнародне авіаційне сполучення призупинилося. Так, відповідно до аналізу у січні та лютому цього року українці в країни ЄС прослідували 3 млн. разів, а за аналогічний період 2019 року – 2,3 млн.



Крім того відмічають, у 2019-2020 роках перелік популярних для відвідування країн ЄС українці значно розширили. Якщо в 2017 році найбільшим попитом користувалися такі країни як: Італія, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина, то далі цей список поповнився ще й Австрією, Грецією, Іспанією, Італією та Чехією.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Від початку дії безвізу, з 11 червня 2017 року по квітень 2020 року, українці загалом здійснили майже 49 мільйонів поїздок до країн ЄС як за біометричними так і не біометричними документами.Про це повідомили на сторінці Держприкордонслужби України.Найбільша кількість українців користуються кордоном із Польщею. Також були активними ділянки кордону з Угорщиною та Румунією, і дещо менше кордон зі Словаччиною.При цьому додають, що пасажиропотік наших співвітчизників до країн ЄС зростає щороку. Зокрема у 2018 році кількість поїздок була на рівні 17,5мільйонів, а в минулому році вона становила – 18,65 млн.Перші місяці 2020 року також не стали виключенням, однак далі на ситуацію вплинула пандемія захворювання на коронавірусну інфекцію через що більшість країн обмежили в’їзд, а регулярне міжнародне авіаційне сполучення призупинилося. Так, відповідно до аналізу у січні та лютому цього року українці в країни ЄС прослідували 3 млн. разів, а за аналогічний період 2019 року – 2,3 млн.Крім того відмічають, у 2019-2020 роках перелік популярних для відвідування країн ЄС українці значно розширили. Якщо в 2017 році найбільшим попитом користувалися такі країни як: Італія, Німеччина, Польща, Румунія, Словаччина та Угорщина, то далі цей список поповнився ще й Австрією, Грецією, Іспанією, Італією та Чехією.

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