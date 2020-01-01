Україна встановила антирекорд нових випадків COVID-19: за добу – 689 інфікованих, а на Волині – 52
Сьогодні, 09:47
В Україні підтвердили 29 070 випадків COVID-19, з них 13 141 одужав, 854 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтвердили 689 випадків.
Усього в Україні 456 509 зразків досліджено методом ПЛР та 60 135 зразків — методом ІФА, - інформує Центр громадського здоров’я України.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 1236 (808 одужали);
Волинська обл. — 1266 (330 одужали);
Дніпропетровська обл. — 981 (695 одужали);
Донецька обл. — 269 (122 одужали);
Житомирська обл. — 992 (540 одужав);
Закарпатська обл. — 1471 (634 одужали);
Запорізька обл. — 510 (303 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1649 (992 одужали);
м. Київ — 3671 (1053 одужали);
Київська обл. — 1919 (616 одужали);
Кіровоградська обл. — 563 (447 одужали);
Луганська обл. — 54 (44 одужали);
Львівська обл. — 2414 (589 одужали);
Миколаївська обл. — 311 (203 одужали);
Одеська обл. — 1045 (421 одужали);
Полтавська обл. — 276 (256 одужали);
Рівненська обл. — 2175 (1164 одужали);
Сумська обл. — 203 (159 одужали);
Тернопільська обл. — 1349 (995 одужали);
Харківська обл. — 1374 (657 одужали);
Херсонська обл. — 179 (173 одужали);
Хмельницька обл. — 523 (355 одужали);
Черкаська обл. — 506 (348 одужали);
Чернівецька обл. — 3793 (1176 одужали);
Чернігівська обл. — 341 (81 одужали).
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Усього в Україні 456 509 зразків досліджено методом ПЛР та 60 135 зразків — методом ІФА, - інформує Центр громадського здоров’я України.
Загалом випадки підтверджено:
Вінницька обл. — 1236 (808 одужали);
Волинська обл. — 1266 (330 одужали);
Дніпропетровська обл. — 981 (695 одужали);
Донецька обл. — 269 (122 одужали);
Житомирська обл. — 992 (540 одужав);
Закарпатська обл. — 1471 (634 одужали);
Запорізька обл. — 510 (303 одужали);
Івано-Франківська обл. — 1649 (992 одужали);
м. Київ — 3671 (1053 одужали);
Київська обл. — 1919 (616 одужали);
Кіровоградська обл. — 563 (447 одужали);
Луганська обл. — 54 (44 одужали);
Львівська обл. — 2414 (589 одужали);
Миколаївська обл. — 311 (203 одужали);
Одеська обл. — 1045 (421 одужали);
Полтавська обл. — 276 (256 одужали);
Рівненська обл. — 2175 (1164 одужали);
Сумська обл. — 203 (159 одужали);
Тернопільська обл. — 1349 (995 одужали);
Харківська обл. — 1374 (657 одужали);
Херсонська обл. — 179 (173 одужали);
Хмельницька обл. — 523 (355 одужали);
Черкаська обл. — 506 (348 одужали);
Чернівецька обл. — 3793 (1176 одужали);
Чернігівська обл. — 341 (81 одужали).
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Допоки в Україні не стабілізується ситуація, а за нею спостерігають у країнах ЄС, ніхто туди нікого не пустить і ніхто туди не поїде! Тож робіть висновки і дотримуйтесь всіх заходів і правил карантину! Скоріше піде на спад захворюваність - скоріше дозволять в'їзд у країни ЄС! Все тільки від людей залежить! А якщо взяти до уваги як зараз люди до цього всього ставляться, як вумнічають у соцмережах, як з кожним днем зростають цифри захворюваності - не скоро нас послаблення чекає! :(
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