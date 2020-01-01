Україна встановила антирекорд нових випадків COVID-19: за добу – 689 інфікованих, а на Волині – 52





Усього в Україні 456 509 зразків досліджено методом ПЛР та 60 135 зразків — методом ІФА, - інформує Центр громадського здоров’я України.



Загалом випадки підтверджено:



Вінницька обл. — 1236 (808 одужали);

Волинська обл. — 1266 (330 одужали);

Дніпропетровська обл. — 981 (695 одужали);

Донецька обл. — 269 (122 одужали);

Житомирська обл. — 992 (540 одужав);

Закарпатська обл. — 1471 (634 одужали);

Запорізька обл. — 510 (303 одужали);

Івано-Франківська обл. — 1649 (992 одужали);

м. Київ — 3671 (1053 одужали);

Київська обл. — 1919 (616 одужали);

Кіровоградська обл. — 563 (447 одужали);

Луганська обл. — 54 (44 одужали);

Львівська обл. — 2414 (589 одужали);

Миколаївська обл. — 311 (203 одужали);

Одеська обл. — 1045 (421 одужали);

Полтавська обл. — 276 (256 одужали);

Рівненська обл. — 2175 (1164 одужали);

Сумська обл. — 203 (159 одужали);

Тернопільська обл. — 1349 (995 одужали);

Харківська обл. — 1374 (657 одужали);

Херсонська обл. — 179 (173 одужали);

Хмельницька обл. — 523 (355 одужали);

Черкаська обл. — 506 (348 одужали);

Чернівецька обл. — 3793 (1176 одужали);

Чернігівська обл. — 341 (81 одужали).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Україні підтвердили 29 070 випадків COVID-19, з них 13 141 одужав, 854 померли. Протягом останньої доби лабораторно підтвердили 689 випадків.Усього в Україні 456 509 зразків досліджено методом ПЛР та 60 135 зразків — методом ІФА, - інформує Центр громадського здоров’я України.Загалом випадки підтверджено:Вінницька обл. — 1236 (808 одужали);Волинська обл. — 1266 (330 одужали);Дніпропетровська обл. — 981 (695 одужали);Донецька обл. — 269 (122 одужали);Житомирська обл. — 992 (540 одужав);Закарпатська обл. — 1471 (634 одужали);Запорізька обл. — 510 (303 одужали);Івано-Франківська обл. — 1649 (992 одужали);м. Київ — 3671 (1053 одужали);Київська обл. — 1919 (616 одужали);Кіровоградська обл. — 563 (447 одужали);Луганська обл. — 54 (44 одужали);Львівська обл. — 2414 (589 одужали);Миколаївська обл. — 311 (203 одужали);Одеська обл. — 1045 (421 одужали);Полтавська обл. — 276 (256 одужали);Рівненська обл. — 2175 (1164 одужали);Сумська обл. — 203 (159 одужали);Тернопільська обл. — 1349 (995 одужали);Харківська обл. — 1374 (657 одужали);Херсонська обл. — 179 (173 одужали);Хмельницька обл. — 523 (355 одужали);Черкаська обл. — 506 (348 одужали);Чернівецька обл. — 3793 (1176 одужали);Чернігівська обл. — 341 (81 одужали).

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