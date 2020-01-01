У магазинах прикрас та аксесуарів в ТРЦ ПортCity – шалені знижки

У магазинах прикрас та аксесуарів, що працюють на території ТРЦ ПортCity, допоможуть доповнити розкішні літні образи за приємними «теплими» цінами.Про це повідомляє пресслужба закладу.Так, наразі діють знижки у таких бутіках:Pandora: до -60% на вибраний товар, діє до 30.06Bijoux Land: до -50% на все, діє до 26.06Веніса: -15% на все, а при купівлі на суму 2000 грн. і більше -20%, діє до 30.06Дека: при купівлі годинника отримуй 20% його вартості як бонус на купівлю другого годинника, діє до 09.09Золотий вік Діамант: від -50% до -70% на діаманти, діє до 30.06Золотий вік: знижки від -44% до -65%, діє до 30.06Перлина: -40% на золото, -50% на діаманти, -20% на срібло, діє до 10.06Свій Час: до -50% на вибранні моделі годинників, до закінчення товарного запасуСрібний вік: -40% на 1 річ, -45% на другу річ, -50% на третю річ в одному чеку, діє до 30.06Срібний світ: до -50% на вибраний товар, діє до 30.06