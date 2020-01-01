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Через грози і шквали у трьох районах на Волині не було світла

Через грози і шквали у трьох районах на Волині не було світла
За минулу добу рятувальники ліквідували 5 пожеж, що трапилися у Волинській області.

Так, 10 червня, в окремих районах спостерігалося ускладнення погодних умов, зокрема грози та шквали, - інформує ДСНС України у Волинській області.

Внаслідок шквального вітру, що пройшов на територіях Маневицького, Любешівського та Любомльського районів, відключали від електропостачання 25 населених пунктів, пошкоджені 93 трансформаторні електричні підстанції та 19 ліній електропередач.

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У Шацькому районі в житловому будинку в селі Острів’я частково пошкодився дах, а в селі Пульмо – покрівля на будинку культури.


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Теги: грози, світло, відключення
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