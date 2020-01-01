Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на 11 червня
Сьогодні, 09:59
52 нових випадки захворювання на COVID-19 зареєстрували на Волині упродовж останньої доби: Володимир-Волинський район – 12, Камінь-Каширський район – 8, Маневицький район – 8, м.Ковель – 6, м. Луцьк – 5, Луцький район – 3, Любешівський район – 5, Ківерцівський район – 2, по одному випадку у Любомльському, Ратнівському, Старовижівському районах. Одужало за добу 20 осіб. Один випадок хвороби завершився летально (померла мешканка Камінь–Каширського району).
Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Загалом станом на 9.30 год. 11 червня в області зареєстрували 1266 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужала 331 людина. 38 випадків хвороби завершились летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 242 випадки, в т.ч. 5 летальних;
Луцький район – 100 випадків, в т.ч. 3 летальних;
м.Ковель – 205 випадків, в тому числі 6 летальних;
Ковельський район – 21 випадок, в тому числі 1 летальний;
Ківерцівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;
м. Нововолинськ – 80 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Іваничівський район – 21 випадок;
Володимир-Волинський район – 120 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Старовижівський район – 55 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Маневицький район – 58 випадків, в тому числі 3 летальних;
Камінь-Каширський район – 63 випадки, в т.ч. 4 летальних;
Горохівський район – 36 випадків;
Любомльський район – 23 випадки;
Турійський район – 17 випадків;
Ратнівський район – 14 випадків;
Любешівський район – 13 випадків.
Локачинський район – 11 випадків;
Шацький район – 10 випадків;
Рожищенський район – 8 випадків.
За попередню добу надійшло 38 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 9039 осіб, в тому числі за останню добу – 270 осіб.
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Про це повідомляє управління інформаційної політики та цифрової трансформації облдержадміністрації.
Загалом станом на 9.30 год. 11 червня в області зареєстрували 1266 випадків COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужала 331 людина. 38 випадків хвороби завершились летально.
За весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 242 випадки, в т.ч. 5 летальних;
Луцький район – 100 випадків, в т.ч. 3 летальних;
м.Ковель – 205 випадків, в тому числі 6 летальних;
Ковельський район – 21 випадок, в тому числі 1 летальний;
Ківерцівський район – 169 випадків, в т.ч. 6 летальних;
м. Нововолинськ – 80 випадків, в т.ч. 6 летальних;
Іваничівський район – 21 випадок;
Володимир-Волинський район – 120 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Старовижівський район – 55 випадків, в т.ч. 2 летальних;
Маневицький район – 58 випадків, в тому числі 3 летальних;
Камінь-Каширський район – 63 випадки, в т.ч. 4 летальних;
Горохівський район – 36 випадків;
Любомльський район – 23 випадки;
Турійський район – 17 випадків;
Ратнівський район – 14 випадків;
Любешівський район – 13 випадків.
Локачинський район – 11 випадків;
Шацький район – 10 випадків;
Рожищенський район – 8 випадків.
За попередню добу надійшло 38 повідомлень про підозру на COVID-19.
В області методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 вірусологічною лабораторією обласного лабораторного центру обстежено 9039 осіб, в тому числі за останню добу – 270 осіб.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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