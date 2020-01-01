У департаменті ЖКГ Луцькради виникла пожежа
Сьогодні, 12:31
У приміщенні департаменту житлово-комунального господарства Луцькради у ніч на 11 червня сталася пожежа.
Повідомлення про пожежу працівники ДСНС отримали о 3:12, перший підрозділ прибув на місці події вже о 3:20, - пише ІА "Конкурент".
Як розповів у коментарі речник волинської ДСНС Володимир Нестеров, на гасіння пожежі подали спеціальний водяний ствол, приміщення було задимлене, тому рятувальники застосовували апарти на штучному повітрі. Сама ж пожежа виникла в кабінеті на першому поверсі департаменту, осередок був у місці розташування офісного обладнання, воно й було пошкоджене. Також пошкоджена невелика частина стіни, робочий стіл і деякі документи.
Вже о 3:29 пожежу ліквідували. Загалом на місці події працювали підрозділи двох частин 25-ї і 1-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька, оперативно-координаційний центр і база димозахисної служби. Загалом було зосереджено сім пожежних автомобілів, також поліція і швидка допомога. Постраждалих немає.
У департаменті ЖКГ Луцькради зазначили, що причина пожежі поки не встановлена.
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Повідомлення про пожежу працівники ДСНС отримали о 3:12, перший підрозділ прибув на місці події вже о 3:20, - пише ІА "Конкурент".
Як розповів у коментарі речник волинської ДСНС Володимир Нестеров, на гасіння пожежі подали спеціальний водяний ствол, приміщення було задимлене, тому рятувальники застосовували апарти на штучному повітрі. Сама ж пожежа виникла в кабінеті на першому поверсі департаменту, осередок був у місці розташування офісного обладнання, воно й було пошкоджене. Також пошкоджена невелика частина стіни, робочий стіл і деякі документи.
Вже о 3:29 пожежу ліквідували. Загалом на місці події працювали підрозділи двох частин 25-ї і 1-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька, оперативно-координаційний центр і база димозахисної служби. Загалом було зосереджено сім пожежних автомобілів, також поліція і швидка допомога. Постраждалих немає.
У департаменті ЖКГ Луцькради зазначили, що причина пожежі поки не встановлена.
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