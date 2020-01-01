У департаменті ЖКГ Луцькради виникла пожежа





Повідомлення про пожежу працівники ДСНС отримали о 3:12, перший підрозділ прибув на місці події вже о 3:20, - пише



Як розповів у коментарі речник волинської ДСНС Володимир Нестеров, на гасіння пожежі подали спеціальний водяний ствол, приміщення було задимлене, тому рятувальники застосовували апарти на штучному повітрі. Сама ж пожежа виникла в кабінеті на першому поверсі департаменту, осередок був у місці розташування офісного обладнання, воно й було пошкоджене. Також пошкоджена невелика частина стіни, робочий стіл і деякі документи.



Вже о 3:29 пожежу ліквідували. Загалом на місці події працювали підрозділи двох частин 25-ї і 1-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька, оперативно-координаційний центр і база димозахисної служби. Загалом було зосереджено сім пожежних автомобілів, також поліція і швидка допомога. Постраждалих немає.



У департаменті ЖКГ Луцькради зазначили, що причина пожежі поки не встановлена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У приміщенні департаменту житлово-комунального господарства Луцькради у ніч на 11 червня сталася пожежа.Повідомлення про пожежу працівники ДСНС отримали о 3:12, перший підрозділ прибув на місці події вже о 3:20, - пише ІА "Конкурент". Як розповів у коментарі речник волинської ДСНС, на гасіння пожежі подали спеціальний водяний ствол, приміщення було задимлене, тому рятувальники застосовували апарти на штучному повітрі. Сама ж пожежа виникла в кабінеті на першому поверсі департаменту, осередок був у місці розташування офісного обладнання, воно й було пошкоджене. Також пошкоджена невелика частина стіни, робочий стіл і деякі документи.Вже о 3:29 пожежу ліквідували. Загалом на місці події працювали підрозділи двох частин 25-ї і 1-ї державних пожежно-рятувальних частин міста Луцька, оперативно-координаційний центр і база димозахисної служби. Загалом було зосереджено сім пожежних автомобілів, також поліція і швидка допомога. Постраждалих немає.У департаменті ЖКГ Луцькради зазначили, що причина пожежі поки не встановлена.

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