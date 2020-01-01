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У товарному вагоні в Луцьку знайшли п'яну жінку з дитиною. ФОТО

У товарному вагоні в Луцьку знайшли п'яну жінку з дитиною. ФОТО
У подертому одязі, на брудному матраці, серед антисанітарії та в голоді спали мати з сином учора ввечері, 10 червня, в одному з товарних вагонів на вулиці Привокзальній у Луцьку.

Про цей випадок о 21-ій годині повідомив патрульних небайдужий громадянин, - інформує патрульна поліція Волинської області.

Прибувши на місце події патрульні оглянули усі товарні вагони та в одному із них виявили 34-річну жінку з ознаками алкогольного сп’яніння та її 3-річного сина. Обоє спали на підлозі на брудному матраці.

Поліцейські нагодували малечу та викликали швидку, дитину в подальшому доставили в інфекційну лікарню.

На жінку патрульні склали відповідні адміністративні матеріали та повідомили всі необхідні служби, аби ті прийняли подальші рішення щодо долі хлопчика. Наразі його життю нічого не загрожує.
Щодо матері, то відомо, що вона раніше мала проблеми з законом і веде аморальний спосіб життя.

У товарному вагоні в Луцьку знайшли п'яну жінку з дитиною. ФОТО
У товарному вагоні в Луцьку знайшли п'яну жінку з дитиною. ФОТО
У товарному вагоні в Луцьку знайшли п'яну жінку з дитиною. ФОТО

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Теги: дитина, товарний потяг, матір, Луцьк
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