Одна смерть та 8 нових випадків за добу: де у Камінь-Каширському районі виявили коронавірус





Про це йдеться на сайті РДА.



Особи, що захворіли, – мешканці міста Каменя-Каширського (4 випадки), населених пунктів Черче, Підбороччя, Краснилівка (по 1 випадку). Ще один випадок завершився летально. Померла жителька села Воєгоща.



Як розповіли Інформаційному агентству ВолиньPost у пресслужбі Волинської ОДА, волинянці - 59 років. Вона мала супутні хвороби. Зокрема - цукровий діабет.



За весь період спостереження COVID-19 виявили в 63 жителів Камінь-Каширщини, серед них – у 13 медичних працівників. Одужало 14 осіб.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Упродовж останньої доби в Камінь-Каширському районі зареєстрували 8 нових випадків коронавірусної інфекції. Один завершився летально.Про це йдеться на сайті РДА.Особи, що захворіли, – мешканці міста Каменя-Каширського (4 випадки), населених пунктів Черче, Підбороччя, Краснилівка (по 1 випадку). Ще один випадок завершився летально. Померла жителька села Воєгоща.Як розповілиу пресслужбі Волинської ОДА, волинянці - 59 років. Вона мала супутні хвороби. Зокрема - цукровий діабет.За весь період спостереження COVID-19 виявили в 63 жителів Камінь-Каширщини, серед них – у 13 медичних працівників. Одужало 14 осіб.

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