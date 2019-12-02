Модель XL з Волині «засвітилася» на шоу «Стосується кожного». ВІДЕО

Ірина Демчук з Нововолинська стала учасницею телевізійного проєкту «Стосується кожного». Волинянку запросили на ефір як колишню подругу починаючої акторки Оксани Бесараб, яка звинувачує відомого режисера, зірку кіно і телебачення Олександра Онуфрієва у сексуальних домаганнях.



Про це йдеться на ютуб-каналі шоу,



«Починаюча актриса Оксана Бесараб звинувачує відомого режисера, зірку кіно і телебачення Олександра Онуфрієва у сексуальних домаганнях. Проте, сам Олександр звинувачення актриси категорично відкидає! Довірливість починаючої актриси чи спосіб привернути увагу використовуючи популярність зірки. Сьогодні в студії "Стосується кожного" Оксана Бесараб вперше перед великою аудиторією готова пояснити свої скандальні заяви», - йдеться у повідомленні.



Детальніше - у відео.







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