Хлопець з України працював таксистом у Польщі, маючи фальшиве посвідчення водія
Сьогодні, 12:06
21-річного українця впіймали у Вроцлаві (Польща) на перевищенні швидкості. Однак, згодом виявилось, що у хлопця було фальшиве посвідчення водія.
Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, молодий чоловік працював таксистом в одній із місцевих служб.
Автомобіль Toyota зупинили під час контролю швидкості на головних вулицях міста. Замість дозволених 50 км/год, він їхав 73 км/год, везучи при цьому пасажирку.
21-річний громадянин України після зупинки надав водійське посвідчення, яке нібито було видане в Україні. Однак на ньому не було необхідного захисту, який є на державних документах. Молодий чоловік зізнався, що купив посвідчення через інтернет.
Працівники поліції вилучили фальшиве посвідчення та техпаспорт на авто, а самого хлопця забрали до відділку. Справу проти нього передадуть до суду.
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Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, молодий чоловік працював таксистом в одній із місцевих служб.
Автомобіль Toyota зупинили під час контролю швидкості на головних вулицях міста. Замість дозволених 50 км/год, він їхав 73 км/год, везучи при цьому пасажирку.
21-річний громадянин України після зупинки надав водійське посвідчення, яке нібито було видане в Україні. Однак на ньому не було необхідного захисту, який є на державних документах. Молодий чоловік зізнався, що купив посвідчення через інтернет.
Працівники поліції вилучили фальшиве посвідчення та техпаспорт на авто, а самого хлопця забрали до відділку. Справу проти нього передадуть до суду.
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