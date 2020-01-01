Хлопець з України працював таксистом у Польщі, маючи фальшиве посвідчення водія





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Автомобіль Toyota зупинили під час контролю швидкості на головних вулицях міста. Замість дозволених 50 км/год, він їхав 73 км/год, везучи при цьому пасажирку.



21-річний громадянин України після зупинки надав водійське посвідчення, яке нібито було видане в Україні. Однак на ньому не було необхідного захисту, який є на державних документах. Молодий чоловік зізнався, що купив посвідчення через інтернет.



Працівники поліції вилучили фальшиве посвідчення та техпаспорт на авто, а самого хлопця забрали до відділку. Справу проти нього передадуть до суду.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 21-річного українця впіймали у Вроцлаві (Польща) на перевищенні швидкості. Однак, згодом виявилось, що у хлопця було фальшиве посвідчення водія.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на сайт місцевої поліції, молодий чоловік працював таксистом в одній із місцевих служб.Автомобіль Toyota зупинили під час контролю швидкості на головних вулицях міста. Замість дозволених 50 км/год, він їхав 73 км/год, везучи при цьому пасажирку.21-річний громадянин України після зупинки надав водійське посвідчення, яке нібито було видане в Україні. Однак на ньому не було необхідного захисту, який є на державних документах. Молодий чоловік зізнався, що купив посвідчення через інтернет.Працівники поліції вилучили фальшиве посвідчення та техпаспорт на авто, а самого хлопця забрали до відділку. Справу проти нього передадуть до суду.

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